Tunisie: Coopération économique - Le pays séduit les entreprises russes

Mme Tatiana Sadofyeva la Directrice Générale du Conseil d'Affaires Russo Tunisien a été reçue le 30 Avril 2026 par M. Jalel TEBIB, Directeur Général de FIPA-Tunisia. Mme Tatiana était accompagnée de M. Fethi Achouch, Président de l'Association d'Amitié Tuniso-Russe et de M. Ali Goutali, ancien Ambassadeur de Tunisie à Moscow.

Les discussions ont porté essentiellement sur les possibilités de #coopération dans le domaine de la #promotion des investissements avec la partie Russe. Mme Sadofyeva a exprimé au nom des entreprises Russes la volonté de collaborer avec les entreprises Tunisiennes dans plusieurs secteurs et a proposé dans ce contexte d'inviter le DG de FIPA-Tunisia afin d'exposer les #opportunités d'investissements en Tunisie aux entreprises Russes.

Le Directeur Général de FIPA-Tunisia a quant à lui exposé les chiffres encourageants sur les #IDE en Tunisie et a déclaré aussi que 12 entreprises Russes sont opérationnelles en Tunisie.

Mme Tatiana a été également invitée pour participer aux travaux du Tunisia Investment Forum (#TIF2026)qui aura lieu les 25 et 26 Juin 2026 à l'hôtel El Mouradi Ghammarth et aussi à l'#Aerospace_Meeting qui aura lieu du 07 au 09 Juillet 2026.