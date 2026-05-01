Tunisie: AGO de la BH Bank pour l'exercice 2025 - Un cap maintenu malgré les turbulences économiques

C'est sous l'enseigne de la résilience et de la détermination que s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, afférente à l'exercice 2025. Organisée le 30 avril 2026 au siège social de la Banque, cette rencontre annuelle a été une occasion pour approuver les états financiers de l'exercice 2025 de la banque, tout en confirmant la solidité de l'institution qui est parvenue, et avec rigueur, à tracer sa voie au cœur d'une conjoncture nationale délicate et un contexte mondial complexe et instable. Etat des lieux.

Au milieu d'une salle archicomble où actionnaires, partenaires et invités de la Banque de l'Habitat ont répondu présents, l'écho de la nouvelle a raisonné : "En dépit d'un bilan difficile, la banque maintient toujours sa part de marché autour de 10%". Oui, c'est le premier enseignement à tirer de cette journée riche en chiffres : la banque arrive toujours à inspirer confiance à sa clientèle !

Ces clients qui, en guise de reconnaissance à la résilience de leur institution financière, ont traduit leur confiance à travers une hausse des dépôts d'épargne. Tout en maintenant ces 10% de part de marché et en renforçant son engagement RSE, la banque a mis en avant des ratios de solvabilité solides de 15,8% et a obtenu des certifications internationales, se positionnant ainsi comme un acteur bancaire public stable, fiable et durable.

En dépit d'une conjoncture délicate...

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En cette Assemblée, l'examen des comptes de l'exercice 2025 n'a certes pas été une partie de plaisir, tant il ne s'agit pas d'un bilan de performance, mais la BH a tout de même réussi à prouver, chiffres à l'appui, qu'elle s'en est sortie la tête haute !

C'est d'ailleurs ce qu'on comprend dès les premières minutes de la rencontre. Car en ouvrant l'AGO, M. Taoufik Mnassri, Président de l'AGO, l'a noté d'emblée : "en dépit d'un contexte national difficile aggravée par les circonstances internationales notamment la guerre au moyen orient, la BH Bank a poursuivi la mise en œuvre de son plan de développement à travers le renforcement de ses relations avec ses clients, l'amélioration de la qualité de ses services et la digitalisation de ses processus".

M. Mnassri a poursuivi en mettant l'accent sur une volonté en fer et un esprit combatif qui n'a pas quitté la banque durant toute l'année écoulée. Une année 2025 qui, selon ses mots, "a été marquée par une volonté accrue de rationaliser la gouvernance, de maîtriser les risques, de poursuivre l'assainissement du portefeuille et d'accélérer le recouvrement des créances douteuses afin d'améliorer la rentabilité et de se conformer aux exigences réglementaires de la Banque Centrale".

Dès lors, même si elle a marché sur un fil ténu, la BH a continué de marcher... Et ce, tout en veillant à mener à bien ses projets stratégiques programmés à cet effet. Bien qu'évoluant dans un environnement exigeant, la BH Bank n'a jamais dévié de sa trajectoire stratégique, conciliant avec agilité ses impératifs de banque publique et ses ambitions de performance.

La BH a su, comme à son accoutumée, respecter son programme découlant des axes liés à la diversification des sources de financement de son activité, à la qualification de ses ressources humaines et de ses compétences.

Plus encore, en dépit des difficultés, elle a travaillé sur l'amélioration du cadre organisationnel, au développement du système d'information, à la digitalisation des services, à la dynamisation du réseau des agences et à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et de systèmes de conformité.

Elle a réussi ainsi à garder son label en répondant à l'ensemble des normes standards appliquées au niveau du secteur bancaire. Elle a fait en sorte de promouvoir et de développer la coopération entre la banque et ses différentes filiales, tout en renforçant leur intégration.

Des ratios prudentiels solides malgré la pression du secteur oléicole

Mr Taoufik Mnasri l'a fièrement clamé : "Malgré les difficultés que rencontre le secteur bancaire dans ses relations avec les exportateurs d'huile d'olive, la BH a réussi à maintenir ses soldes financiers, la résilience de ses fondamentaux et le respect des normes et indicateurs réglementaires, atteignant un ratio de solvabilité globale de 15,8 % contre une norme exigée de 10 %".

Et d'ajouter que "la banque a enregistré une hausse de son ratio de fonds propres de base (TIER 1) qui s'est établit à 13,3 %, contre une norme exigée de 7 %. Ces ratios sont jugés rassurant et assez confortable, notamment après la constitution de provisions supplémentaires pour couvrir les créances classées du secteur oléicole".

Ainsi, et "avec les nouvelles exigences en matière de développement durable, souligne-t-il, la responsabilité de la Banque ne se limite pas à la performance financière et à l'amélioration de la rentabilité mais elle englobe également l'impact sur l'environnement, les partenaires, les clients, les collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes".

C'est dans cette lignée que la BH Bank s'est distinguée en cette année difficile que fût l'an 2025 : en devenant la première banque publique à publier un rapport de durabilité. "Cette réalisation témoigne de la maturité croissante de la stratégie et de l'engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises, pierre angulaire de la transformation durable", a-t-il ajouté.

Il a précisé que durant cette année, la Banque a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour la période 2025-2027. Et ce, en lançant le projet de certification ESG 1000 et en inaugurant récemment le projet d'évaluation de son empreinte carbone.

D'ailleurs, M. Mnasri a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement sans faille du Conseil d'Administration et de la Direction Générale de la BH Bank à soutenir les initiatives qui renforcent la position de la banque sur la voie d'un développement durable et responsable.

Il n'a pas manqué de rappeler que "l'année 2025 a également été marquée par les efforts continus de toutes les entités du Groupe BH Bank pour améliorer la qualité de service et renforcer les relations clients, en s'appuyant sur les principes de transparence, de réactivité, de confiance et d'innovation, tout en veillant à ce que le développement de l'activité soit rentable, durable, sain et conforme à la réglementation".

Ce dévouement à l'excellence a été couronné par le maintien des certifications MSI 20000 et ISO 9001, confirmant la conformité de l'institution aux standards internationaux les plus rigoureux et attestant de la qualité de ses services bancaires internationaux et de sa conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Et conformément aux exigences de SWIFT et à l'obligation de transition aux normes ISO 20022 avant le 22 novembre 2025, la BH Bank a été parmi les premières banques du secteur à adopter, avec franc succès, le format MX CBPR+ pour l'émission et la réception de transactions Swift.

M. Mnassri n'a pas manqué à cet effet de louer les efforts de tous les intervenants pour que la banque puisse traverser cette zone de turbulence sans jamais perdre le cap ! Et ses remerciements ont été, à ce titre, adressés aussi bien aux membres du Conseil d'Administration, qu'aux actionnaires et aux clients. Et ce, pour leur confiance et leur soutien.

Durant le mot de la fin, il a tenu à clôturer son intervention d'un ton positive affirmant qu'il "demeure confiant quant à la détermination de la Direction Générale et de l'adhésion et du dévouement de tout le personnel de la Banque ainsi qu'au soutien des actionnaires pour relever les défis afin de permettre à la banque de surmonter la situation particulière actuelle et de consolider ses performances".

Des résultats en repli, portés par la montée du coût du risque

Pour sa part, M. Lotfi Ben Hammouda, Directeur Général par Intérim, a d'emblée laissé entendre que la BH Bank a su relever un énorme défi en surmontant une conjoncture aussi complexe sans y laisser des plumes. D'un un ton tout aussi brave que rassuré, il a jeté la lumière sur une détermination sans faille : celle avec laquelle la BH a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de développement sans courber l'échine.

Il a rappelé que cette stratégie est axée sur le développement commercial et le renforcement des relations clients, le soutien à l'innovation et l'amélioration de la qualité des services bancaires lesquels veillent à répondre aux attentes des clients et à s'adapter aux transformations digitales du secteur financier.

"La BH Bank a veillé à ce que son développement commercial repose sur des principes solides et soit conforme aux normes en vigueur. Elle a accordé une importance croissante à la responsabilité sociétale et environnementale, en l'intégrant au cœur de sa démarche stratégique. Cette démarche vise non seulement à soutenir le développement économique et social, mais aussi à garantir un développement durable, à contribuer à l'amélioration du capital humain, à servir l'intérêt général et à assurer un avenir meilleur aux générations futures", a-t-il noté.

Et de préciser qu'en termes de résultats bancaires, "les ressources de la clientèle ont progressé de 11,3 % en 2025, avec un afflux supplémentaire de 1 019,9 millions de dinars, permettant à la banque d'atteindre une part de marché de 9,4 %".

Les raisons de la régression

Quant à l'encours total des crédits bruts à la clientèle, l'intervenant a indiqué qu'il a atteint 12.223,3 MD, permettant ainsi à la banque de se positionner au troisième rang avec 12,1 % du total des crédits nets accordés à la clientèle.

Et d'ajouter qu'en termes de revenus, la banque a certes enregistré un léger repli comparativement avec l'année d'avant (2024) sauf que ceci ne la dégrade pas de son rang et ne la prive pas d'ambitionner une amélioration.

"Les activités de la banque ont généré un Produit Net Bancaire de 692,6 millions de dinars, contre 701,2 millions de dinars à fin 2024. Ce léger repli s'explique par une diminution de la marge d'intérêt de 84,6 millions de dinars et une baisse des commissions nettes de 11,3 millions de dinars, compensées par une amélioration significative de 87,3 millions de dinars des gains sur portefeuille titre", a-t-il précisé.

Concernant les frais généraux, M. Ben Hammouda a indiqué qu'ils ont augmenté de 35 millions de dinars (13,4 %) par rapport à 2024. Cependant si ce constat n'est pas tout à fait rose, il a des raisons objectives.

A savoir, l'augmentation de la masse salariale à raison de 17,5 millions de dinars liée aux nouveaux recrutements et à l'intégration des intérimaires conformément à la nouvelle réglementation, ainsi qu'une augmentation similaire des frais généraux d'exploitation. "En raison d'une baisse du produit net bancaire de 8,6 millions de dinars, le résultat brut d'exploitation s'est établi à 402,5 millions de dinars", a-t-il ajouté.

Quant aux dotations aux provisions, poursuit l'intervenant, "un montant de 326,2 millions de dinars a été constitué, contre 304,2 millions de dinars en 2024. Ce qui a eu un impact positif sur le taux de couverture, qui a atteint 59,6 % à fin 2025, contre 54,9 % à fin 2024".

En revanche, la conjoncture économique exceptionnelle et les difficultés rencontrées par les secteurs de l'exportation d'huile d'olive et de la promotion immobilière ont eu un impact négatif sur la part des prêts classés, cette part dans le total des prêts accordés ayant augmenté à 20,57 %, contre 19,40 % à fin 2024.

La Banque a donc clôturé l'exercice comptable 2025 avec un bénéfice net de 39,8 millions de dinars contre 70,4 millions de dinars en 2024. Une régression flagrante certes, mais qui est dû à l'augmentation du coût de risque.

En ce qui concerne les ratios légaux, M. Ben Hammouda a mentionné que le ratio prêts/dépôts (LTD) s'est amélioré à 101,7 % et que le ratio de liquidité à court terme (LCR) a progressé à 167,6 %. Cette augmentation a permis à la BH de s'en sortir tant elle reflète sa capacité à assumer ses engagements immédiats dans des conditions normales ou exceptionnelles, ainsi que l'amélioration de sa capacité à gérer le risque de liquidité, garantissant ainsi la continuité de son activité bancaire ».

Le Groupe BH a donc aboutit à un résultat consolidé net de 42,9 millions de dinars a été réalisé, contre 71 millions de dinars en 2024. Et pour le DG par intérim ceci ne peut que rajouter une couche à la détermination du groupe qui n'a pas lésiné sur les efforts et a retroussé les manches durant le premier quadrimestre de 2026 pour que « la BH Bank s'enregistre en territoire positif avec une évolution du produit net bancaire, durant le premier trimestre de 5 % par rapport à la même période de l'exercice 2024 quant au encours des dépôts il a progressé de 6,9 % par rapport à la même période de l'exercice écoulé ».

Transformation digitale et RSE : deux piliers d'une banque en mutation

Indépendamment des chiffres, la Banque a poursuivi en 2025 la mise en œuvre de sa stratégie de développement en renforçant la relation client, en améliorant la qualité des services et en développant des solutions financières innovantes, ce qui a consolidé sa compétitivité et son positionnement sur le marché, tout en maintenant un développement commercial rentable, sain et conforme aux exigences règlementaires.

A ce titre, M. Ben Hammouda a précisé que « la BH BANK a franchi un pas important vers l'implémentation du nouveau Système d'Information Transact T24, pilier de la transformation digitale de la Banque, avec le démarrage du cursus de formation dédié ».

Sur le plan de la responsabilité sociétale, ajoute-t-il, « l'année 2025 a marqué une étape importante avec la publication du premier rapport de durabilité et ce, dans le cadre d'un programme soutenu par la Bourse de Tunis et la Société Financière Internationale (IFC) pour l'intégration des critères ESG.

La Banque a également renforcé ses actions sociales et de partenariat avec plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation et le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Personnes âgées, conformément aux accords signés à travers la rénovation des écoles, le soutien au transport scolaire, l'équipement des établissements et l'amélioration des infrastructures des centres de la jeunesse et l'enfance.

Elle a poursuivi sa stratégie RSE 2025-2027 avec le lancement de projets structurants tels que la certification ESG 1000 et le projet d'évaluation de son empreinte carbone. De même, la BH a intensifié ses initiatives solidaires en faveur des familles à faibles revenus, notamment durant le mois saint de Ramadan et la rentrée scolaire, tout en soutenant les activités sportives et les efforts de l'État en matière de développement et en veillant à la consolidation des valeurs de solidarité nationale.

Elle a également accordé une attention particulière à la santé, à la sensibilisation et à l'éducation financière, confirmant ainsi son rôle d'une entreprise citoyenne engagée dans le développement durable et le bien-être social ».

Perspectives encourageantes

Malgré tous les défis, la BH se tient droite. « Elle continuera à jouer pleinement son rôle et continuera de répondre aux besoins de ses clients, de soutenir les efforts de l'Etat pour la concrétisation de sa politique économique et sociale notamment en matière de financement de l'Habitat et d'accompagner les investissements stratégiques des établissements publics », c'est à travers ces mots optimistes et assurés que l'intervenant a annoncé le mot de la fin.

Il a daigné réitérer le rôle crucial que joue la banque dans le raffermissement du tissu social à travers son engagement dans l'appui du programme des entreprises communautaires, à travers le financement, l'accompagnement, l'assistance technique ainsi que la réussite de la campagne de communication y afférente conformément à la convention signée entre la Banque et le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Ainsi la BH a certes traversé une période de forte turbulence, mais elle reste ancrée, s'engageant à améliorer ses résultats et à renforcer sa position sur le marché à travers un développement aussi rentable que sain et durable.

En somme, si l'exercice 2025 a imposé une gestion prudente face à la montée du coût du risque, il a surtout révélé une institution capable de résister et de se réinventer. Entre digitalisation accélérée, ancrage dans la durabilité et respect strict des ratios prudentiels, la BH Bank ne se contente pas de résister : elle prépare l'avenir. Portée par la confiance renouvelée de ses actionnaires et le dévouement de ses équipes, la banque aborde les prochains défis avec une feuille de route claire, confirmant son rôle de pilier incontournable du paysage financier tunisien.