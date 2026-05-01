Tunisie: Délice Holding double la mise - Bénéfice consolidé en hausse de 19,59 %

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Délice Holding a enregistré en 2025 un résultat net part du groupe de 120,8 millions de dinars, en hausse de 19,59 % sur un an, et propose à ses actionnaires un dividende de 0,550 dinar par action.

Sur le plan individuel, le résultat net de la société s'établit à 64,8 millions de dinars au 31 décembre 2025, contre 58,9 millions de dinars à la même date en 2024, enregistrant ainsi une progression de 9,98 %. Ces chiffres ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 avril 2026, à l'occasion de laquelle il a également examiné les états financiers individuels et consolidés de l'exercice écoulé.

La distribution du dividende proposé, à hauteur de 0,550 dinar par action au titre de l'exercice 2025, sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 11 juin 2026.

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