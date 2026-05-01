Tunisie: Kairouan - La SRTK porte plainte après le vandalisme d'un bus scolaire

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Société Régionale de Transport de Kairouan (SRTK) a exprimé sa vive inquiétude et son indignation suite aux actes de sabotage et de vandalisme ayant visé l'un de ses bus scolaires dans la zone de Brikat-Ksour, à Menzel Mehiri. Ces dégradations ont causé d'importants dégâts matériels et ont entraîné une perturbation du service public.

Face à la répétition de ces comportements irresponsables, la société a affirmé qu'elle ne tolérerait aucune atteinte à ses biens et qu'elle s'engageait à garantir la sécurité de ses clients et de son personnel. Elle a annoncé son intention d'engager toutes les procédures judiciaires nécessaires contre toute personne dont l'implication sera établie, en coordination avec les autorités sécuritaires et judiciaires compétentes.

La SRTK a également appelé l'ensemble des citoyens à faire preuve de civisme et à préserver les moyens de transport public, qui constituent un bien commun. Elle invite la population à signaler toute tentative d'agression ou de sabotage, rappelant ses efforts constants pour améliorer la qualité des services et l'acquisition de nouveaux véhicules grâce à des budgets annuels conséquents.

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