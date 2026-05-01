Tunisie: BH BANK - Une résilience financière confirmée et un engagement durable malgré les défis économiques et la montée du coût du risque

L'Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, afférente à l'exercice 2025, s'est tenue le 30 avril 2026 au siège social de la Banque.

En ouvrant l'AGO, Mr Taoufik MNASRI, Président de l'AGO, a précisé qu'en dépit d'un contexte national et international difficile aggravée par les circonstances internationales notamment la guerre au moyen orient, la BH Bank a poursuivi la mise en oeuvre de son plan de développement à travers le renforcement de ses relations avec ses clients, l'amélioration de la qualité de ses services et la digitalisation de ses processus.

Il a ajouté que l'activité de la banque en 2025 a été marquée par une volonté accrue de rationaliser sa gouvernance, de maîtriser les risques, de poursuivre l'assainissement de son portefeuille et d'accélérer le recouvrement des créances douteuses afin d'améliorer sa rentabilité et de se conformer aux exigences réglementaires de la Banque Centrale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Monsieur Taoufik MNASRI a précisé que la banque a également veillé à mener à bien ses projets stratégiques programmés à cet effet, découlant des axes liés à la diversification des sources de financement de son activité, à la qualification de ses ressources humaines et de ses compétences, à l'amélioration du cadre organisationnel, au développement du système d'information, à la digitalisation des services, à la dynamisation du réseau des agences, à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et de systèmes de conformité répondant à l'ensemble des normes standards appliquées au niveau du secteur bancaire, ainsi qu'à la promotion et au développement de la coopération entre la banque et ses différentes filiales, tout en renforçant leur intégration.

Malgré les difficultés que rencontre le secteur bancaire dans ses relations avec les exportateurs d'huile d'olive, la banque a réussi à maintenir ses soldes financiers, la résilience de ses fondamentaux et le respect des normes et indicateurs réglementaires, atteignant un ratio de solvabilité globale de 15,8 % contre une norme exigée de 10 %.

Par ailleurs, la banque a enregistré une hausse de son ratio de fonds propres de base (TIER 1) qui s'est établit à 13,3 %, contre une norme exigée de 7 %. Ces ratios sont jugés rassurant et assez confortable, notamment après la constitution de provisions supplémentaires pour couvrir les créances classées du secteur oléicole.

D'autre part, Mr Taoufik MNASRI a souligné qu'avec les nouvelles exigences en matière de développement durable, la responsabilité de la Banque ne se limite pas à la performance financière et à l'amélioration de la rentabilité mais elle englobe également l'impact sur l'environnement, les partenaires, les clients, les collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes.

Dans ce contexte, il a indiqué que la BH Bank s'est distinguée en 2025 en devenant la première banque publique à publier un rapport de durabilité. Cette réalisation témoigne de la maturité croissante de la stratégie et de l'engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises, pierre angulaire de la transformation durable.

De même, il a précisé que durant cette année, la Banque a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour la période 2025-2027 en lançant le projet de certification ESG 1000 et en inaugurant récemment le projet d'évaluation de son empreinte carbone.

Monsieur Taoufik MNASRI a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement sans faille du Conseil d'Administration et de la Direction Générale de la BH Bank à soutenir les initiatives qui renforcent la position de la banque sur la voie d'un développement durable et responsable.

L'année 2025 a également été marquée aussi par les efforts continus de toutes les entités du Groupe BH Bank pour améliorer la qualité de service et renforcer les relations clients, en s'appuyant sur les principes de transparence, de réactivité, de confiance et d'innovation, tout en veillant à ce que le développement de l'activité soit rentable, durable, sain et conforme à la réglementation.

A cet égard, il a rappelé que la BH Bank a obtenu et maintenu en 2025 les certifications MSI 20000 (relatives à la Résilience et à la Performance Financière), ISO 9001 :2015 et AML 30000, attestant de la qualité de ses services bancaires internationaux et de sa conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Par ailleurs, conformément aux exigences de SWIFT et à l'obligation de transition aux normes ISO 20022 avant le 22 novembre 2025, la BH Bank a été parmi les premières banques du secteur à adopter avec succès le format MX CBPR+ pour l'émission et la réception de transactions Swift.

A la fin de son intervention, Monsieur Taoufik MNASRI a remercié les Membres du Conseil d'Administration, les actionnaires et les clients pour leur confiance et soutien et il a affirmé qu'il est confiant quant à la détermination de la Direction Générale et de l'adhésion et dévouement de tout le personnel de la Banque ainsi qu'au soutien des actionnaires pour relever les défis afin de permettre à la banque de surmonter la situation particulière actuelle et de consolider ses performances.

Prenant la parole Monsieur Lotfi BEN HAMMOUDA, Directeur Général par Intérim, a indiqué que la BH Bank a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de développement, axée sur le développement commercial et le renforcement des relations clients, le soutien à l'innovation et l'amélioration de la qualité des services bancaires afin de répondre aux attentes des clients et de s'adapter aux transformations digitales du secteur financier.

Il a ajouté que la BH Bank a veillé à ce que son développement commercial repose sur des principes solides et soit conforme aux normes en vigueur. Parallèlement, elle a accordé une importance croissante à la responsabilité sociétale et environnementale, en l'intégrant au cœur de sa démarche stratégique. Cette démarche vise non seulement à soutenir le développement économique et social, mais aussi à garantir un développement durable, à contribuer à l'amélioration du capital humain, à servir l'intérêt général et à assurer un avenir meilleur aux générations futures.

En ce qui concerne l'activité de la Banque, il a précisé que les ressources de la clientèle ont progressé de 11,3 % en 2025, avec un afflux supplémentaire de 1 019,9 millions de dinars, permettant à la banque d'atteindre une part de marché de 9,4 %.

Quant à l'encours total des crédits bruts à la clientèle, il a atteint 12.223,3 MD permettant à la banque de se positionner au troisième rang des banques avec 12,1 % du total des crédits nets accordés à la clientèle.

En termes de revenus, les activités de la banque ont généré un Produit Net Bancaire de 692,6 millions de dinars, contre 701,2 millions de dinars à fin 2024. Ce léger repli s'explique par une diminution de la marge d'intérêt de 84,6 millions de dinars et une baisse des commissions nettes de 11,3 millions de dinars, compensées par une amélioration significative de 87,3 millions de dinars des gains sur portefeuille titre.

Monsieur BEN HAMMOUDA a précisé que les frais généraux ont augmenté de 35 millions de dinars (13,4 %) par rapport à 2024. Cette hausse s'explique notamment par une augmentation de la masse salariale de 17,5 millions de dinars liée aux nouveaux recrutements et à l'intégration des intérimaires conformément à la nouvelle réglementation, ainsi que par une augmentation similaire des frais généraux d'exploitation.

En raison d'une baisse du produit net bancaire de 8,6 millions de dinars, le résultat brut d'exploitation s'est établi à 402,5 millions de dinars.

Quant aux dotations aux provisions, un montant de 326,2 millions de dinars a été constitué, contre 304,2 millions de dinars en 2024. Ce qui a eu un impact positif sur le taux de couverture, qui a atteint 59,6 % à fin 2025, contre 54,9 % à fin 2024.

La conjoncture économique exceptionnelle et les difficultés rencontrées par les secteurs de l'exportation d'huile d'olive et de la promotion immobilière ont eu un impact négatif sur la part des prêts classés, cette part dans le total des prêts accordés ayant augmenté à 20,57 %, contre 19,40 % à fin 2024.

La Banque a clôturé l'exercice comptable 2025 avec un bénéfice net de 39,8 millions de dinars contre 70,4 millions de dinars en 2024. Cette régression est dû à l'augmentation du coût de risque.

En ce qui concerne les ratios légaux, Monsieur BEN HAMMOUDA a mentionné que le ratio prêts/dépôts (LTD) s'est amélioré à 101,7 %, tandis que le ratio de liquidité à court terme (LCR) a progressé à 167,6 %. Cette augmentation reflète la capacité de la Banque à faire face à ses engagements immédiats, dans des conditions normales ou exceptionnelles, ainsi que l'amélioration de sa capacité à gérer le risque de liquidité, garantissant ainsi la continuité de son activité bancaire.

Quant au Groupe BH, un résultat consolidé net de 42,9 millions de dinars a été réalisé, contre 71 millions de dinars en 2024.

Il a précisé dans ce cadre que les premiers résultats enregistrés par la BH Bank en 2026 s'inscrivent en territoire positif avec une évolution du produit net bancaire, durant le premier trimestre de 5 % par rapport à la même période de l'exercice 2024 quant au encours des dépôts il a progressé de 6,9 % par rapport à la même période de l'exercice écoulé.

Monsieur BEN HAMMOUDA a précisé que, la Banque a poursuivi en 2025 la mise en œuvre de sa stratégie de développement en renforçant la relation client, en améliorant la qualité des services et en développant des solutions financières innovantes, ce qui a consolidé sa compétitivité et son positionnement sur le marché, tout en maintenant un développement commercial rentable, sain et conforme aux exigences règlementaires.

Monsieur lotfi BEN HAMMOUDA a ajouté que la BH BANK a franchi un pas important vers l'implémentation du nouveau Système d'Information Transact T24, pilier de la transformation digitale de la Banque, avec le démarrage du cursus de formation dédié.

Sur le plan de la responsabilité sociétale, l'année 2025 a marqué une étape importante avec la publication du premier rapport de durabilité et ce dans le cadre d'un programme soutenu par la Bourse de Tunis et la Société Financière Internationale (IFC) pour l'intégration des critères ESG.

La Banque a également renforcé ses actions sociales et de partenariat avec plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation et le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Personnes âgées, conformément aux accords signés à travers la rénovation des écoles, le soutien au transport scolaire, l'équipement des établissements et l'amélioration des infrastructures des centres de la jeunesse et l'enfance.

Elle a poursuivi sa stratégie RSE 2025-2027 avec le lancement de projets structurants tels que la certification ESG 1000 et le projet d'évaluation de son empreinte carbone.

De même, la Banque a intensifié ses initiatives solidaires en faveur des familles à faibles revenus, notamment durant le mois saint de Ramadan et la rentrée scolaire, tout en soutenant les activités sportives et les efforts de l'État en matière de développement et en veillant à la consolidation des valeurs de solidarité nationale. Elle a également accordé une attention particulière à la santé, à la sensibilisation et à l'éducation financière, confirmant ainsi son rôle d'une entreprise citoyenne engagée dans le développement durable et le bien-être social.

Concluant son intervention Monsieur BEN HAMMOUDA a réaffirmé que malgré tous les défis, la Banque continuera à jouer pleinement son rôle pour répondre aux besoins de ses clients, soutenir les efforts de l'Etat pour la concrétisation de sa politique économique et sociale notamment en matière de financement de l'Habitat et accompagner les investissements stratégiques des établissements publics.

Il a réitéré l'engagement de la Banque dans l'appui du programme des entreprises communautaires, à travers le financement, l'accompagnement, l'assistance technique ainsi que la réussite de la campagne de communication y afférente conformément à la convention signée entre la Banque et le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Il a remercié les membres du Conseil d'Administration, les actionnaires et les clients pour leur confiance et soutien ainsi que l'ensemble du personnel pour son dévouement et engagement.

Clôturant les travaux, le président de l'AGO M. Taoufik MNASRI, a assuré qu'en dépit des circonstances nationales et internationales particulières, la Banque, avec le fort soutien de ses actionnaires, s'emploiera à développer ses activités, tout en poursuivant la concrétisation de ses projets stratégiques. Elle s'engage à améliorer ses résultats et à renforcer sa position sur le marché à travers un développement rentable, sain et durable