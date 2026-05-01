Tunisie: STB Bank distribue 31 millions de dinars de dividendes au titre de 2025

Réunie en Assemblée Générale Ordinaire le 30 avril 2026, la Société Tunisienne de Banque réaffirme son engagement constant envers ses actionnaires et annonce le retour à la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2025, marquant une étape majeure dans son repositionnement stratégique et financier. L'Assemblée Générale a ainsi décidé la distribution d'un volume global de dividende de 31 millions de dinars, traduisant la solidité retrouvée de la Banque et sa capacité à générer des performances durables.

Cette décision consacre l'aboutissement du processus de restructuration engagé à la suite de la recapitalisation de 2015, ayant permis à la Banque de restaurer durablement ses équilibres financiers et de lever progressivement l'ensemble des contraintes qui limitaient la distribution. Les efforts soutenus déployés au cours des dernières années ont ainsi abouti à la résorption intégrale du report débiteur, au remboursement total de la dotation de l'État ainsi qu'à l'apurement des réserves formulées par les commissaires aux comptes, traduisant la rigueur de gestion et la discipline financière instaurées.

Au titre de l'exercice 2025, la STB Bank a enregistré des performances en nette amélioration, avec un résultat net de 66 millions de dinars, ayant permis un renforcement significatif des fonds propres, portés à 1 344 millions de dinars. Les indicateurs prudentiels confirment cette solide dynamique, avec un ratio de solvabilité de 15,7 % et un ratio de liquidité de 1 060 %, des niveaux largement supérieurs aux exigences réglementaires et traduisant la capacité de la Banque à évoluer dans un cadre à la fois sécurisé et résilient.

Le retour à la distribution de dividendes intervient dans un cadre pleinement conforme aux exigences réglementaires, la Banque ayant préalablement obtenu l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. Cet accord reflète la confiance du régulateur dans la solidité financière de la STB Bank, dans la qualité de sa gouvernance ainsi que dans la soutenabilité de son modèle de développement.

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À travers cette décision, la STB Bank adresse un signal fort de confiance au marché et à l'ensemble de ses investisseurs, illustrant sa capacité à conjuguer performance financière, discipline de gestion et vision stratégique de long terme. La Banque ouvre ainsi une nouvelle phase de son développement, résolument orientée vers la création de valeur durable, le renforcement de son attractivité et la poursuite de sa mission de soutien actif au financement de l'économie nationale, dans le respect des plus hauts standards de prudence, de solidité et de performance.