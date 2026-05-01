Tunisie: La Jordanie célèbre le cinéma tunisien à travers les oeuvres du réalisateur Habib Mestiri

Dans le cadre d'une initiative cinématographique pionnière mettant en lumière la vitalité et la singularité du cinéma tunisien contemporain, la Fondation Abdul Hameed Shoman, branche exécutive de la responsabilité culturelle et sociale de l'Arab Bank, organise l'événement « Les Nuits du Cinéma Tunisien » dans la capitale jordanienne, Amman, du 5 au 7 mai 2026.

Le choix de cette manifestation culturelle et artistique exceptionnelle s'est porté sur le talentueux cinéaste tunisien « Habib Mestiri » pour présenter ses oeuvres cinématographiques comme un modèle vivant reflétant l'évolution et la richesse du cinéma tunisien. Cette démarche vise à offrir au public jordanien et arabe l'opportunité de découvrir de près des expériences cinématographiques uniques, porteuses d'une empreinte de réalisation distincte, capables de transmettre la réalité et d'aborder des questions profondes avec un style artistique raffiné.

Cet événement s'inscrit dans les efforts continus de la Fondation Abdul Hameed Shoman pour investir dans la créativité cognitive, culturelle et sociale. Le département cinéma de la Fondation, dirigé par le critique de cinéma Adnan Madanat, consacre ses activités à la conviction profonde que le cinéma est l'un des outils d'expression culturelle les plus influents. Le département s'efforce de présenter des projections de qualité sélectionnées, accompagnées de séances de discussion et d'analyse visant à approfondir la compréhension et à stimuler un débat cinématographique constructif.

Programme des projections du réalisateur Habib Mestiri :

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Les événements se dérouleront dans les locaux de la Fondation à Amman, selon le calendrier suivant :

Mardi 5 mai 2026 à 18h30 : Projection et discussion du film « Wed »

Mercredi 6 mai 2026 à 18h30 : Projection et discussion du film « Weld El Akri »

Jeudi 7 mai 2026 à 18h30 : Rencontre ouverte avec le réalisateur intitulée : « Mon expérience : du cinéma documentaire au film de fiction »

Ces projections représentent une occasion exceptionnelle de plonger dans l'univers du réalisateur Habib Mestiri, et d'observer ses transformations artistiques et sa riche carrière qui s'étend du documentaire réaliste à la narration de fiction, faisant de ses oeuvres une véritable fenêtre ouverte sur le pouls et la vitalité du cinéma tunisien.