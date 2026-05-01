Congo-Kinshasa: La compagnie aérienne Air Congo réceptionne un nouvel aéronef ATR 72-600

La flotte de la compagnie aérienne nationale Air Congo s'agrandit de jour en jour.

Cette société a réceptionné, jeudi 30 avril dernier, un nouvel aéronef de type ATR 72-600, à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'aéroport international de N'Djili, à Kinshasa.

Selon le directeur général d'Air Congo, Mesfin Biru Weldegeorgis, l'acquisition de cet appareil traduit la vision du gouvernement en faveur d'un Congo mieux connecté et résolument tourné vers l'avenir.

L'intégration de cet aéronef ATR 72-600, une première du genre dans la flotte d'Air Congo, constitue une étape majeure pour la compagnie aérienne nationale. Elle intervient après l'acquisition de trois Boeing 737-800, dédiés aux grandes liaisons internationales, nationales et régionales, a précisé le directeur général.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mesfin Biru Weldegeorgis assure que ce quatrième avion vient renforcer la stratégie de désenclavement du pays et permettra de desservir plusieurs villes de l'arrière-pays, notamment Gbadolite, Bunia, Isiro, Mbandaka et Kolwezi.

Il a par ailleurs confirmé l'ambition d'Air Congo d'étendre ses opérations, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la sous-région africaine.

La compagnie annonce déjà, à partir de juillet 2026, l'ouverture d'une nouvelle liaison aérienne vers Bruxelles, en Belgique.

En moins de deux ans, la compagnie aérienne nationale Air Congo dispose désormais de quatre appareils et poursuit activement son objectif de rapprocher les Congolais, en développant un réseau de destinations nationales et internationales.