Congo-Kinshasa: Au moins 141 000 foyers améliorés vendus en sept ans en RDC grâce au projet EnDev

Au niveau des communautés, environ 141 000 foyers améliorés ont été vendus en sept ans en République démocratique du Congo grâce au projet œuvre Development (EnDev) RDC.

Ces chiffres ont été révélés par Dieudonné Magene, coordonnateur national du programme, lors de la cérémonie de clôture du projet, organisée le 28 avril dernier à Kinshasa.

Il a expliqué que l'utilisation des foyers améliorés permet non seulement aux ménages de réaliser des économies, mais aussi de prévenir des problèmes de santé, les foyers traditionnels produisant de la fumée et du monoxyde de carbone, particulièrement nocifs pour les enfants et les femmes enceintes.

Sur le plan environnemental, Dieudonné Magene a précisé que la diffusion de ces foyers contribue à réduire la pression sur la déforestation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Plus on économise du charbon de bois et d'autres combustibles grâce aux foyers améliorés, plus l'impact positif sur la forêt est réel. C'est là tout l'avantage de ce projet pour les communautés », a-t-il souligné.

Le coordonnateur national d'EnDev a également mis en avant les retombées économiques du programme au niveau local, notamment la création d'emplois et le renforcement de l'économie communautaire.

« Lorsque nous avons commencé ce projet, nous n'étions pas nombreux. Aujourd'hui, nous comptons 18 producteurs ainsi que plusieurs entreprises accompagnées pendant sept ans, désormais capables d'assurer une croissance réelle et observable. Nous avons fourni des machines pour la fabrication des foyers améliorés et dispensé des formations techniques, en gestion et en marketing, afin de renforcer leurs capacités économiques et consolider l'économie locale », a-t-il indiqué.

De son côté, Alessandro Galimberti, responsable global de l'unité Changement climatique, Énergie et Environnement au sein de la Fondation AVSI, a présenté les grandes lignes de l'initiative ainsi que les mécanismes envisagés pour garantir sa durabilité à long terme.

« Le projet EnDev vise à promouvoir et à renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur des foyers améliorés, en soutenant les producteurs, les points de distribution et en sensibilisant les utilisateurs finaux, principalement les femmes. Ce ne sont pas les partenaires qui gèrent le projet : les véritables acteurs sont les entrepreneurs, les producteurs et surtout les femmes, qui en constituent les piliers essentiels », a-t-il déclaré.

Il a précisé que les entrepreneurs ont été accompagnés dans l'acquisition d'équipements, la standardisation des processus de production, ainsi que dans le management et la commercialisation des foyers améliorés.

Pour sa part, Brice Mebieb, représentant pays de la Fondation AVSI en RDC, est revenu sur les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet et a évoqué des pistes d'amélioration pour renforcer l'efficacité des initiatives similaires à l'avenir.

Le programme EnDev soutient l'accès à une énergie durable dans plusieurs provinces de l'Est de la RDC. En partenariat avec la Fondation AVSI et en collaboration avec les institutions nationales, il s'est concentré sur le développement de solutions de cuisson propres et la promotion d'une utilisation productive de l'énergie, notamment sur l'île d'Idjwi et dans les villes de Bunia, Goma, Bukavu, Uvira et Kalemie.

EnDev est un partenariat multi-donateurs réunissant des bailleurs partageant une même vision de l'accès universel à l'énergie. Son financement est assuré par les gouvernements de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suisse, tandis que la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) et l'Agence néerlandaise pour l'entreprise (RVO) assurent la coordination du programme.