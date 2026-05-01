Congo-Kinshasa: Dr Daniel Kawata, publie - « L'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle »

Grande Interview reçoit le Révérend Dr Daniel Kawata, recteur de Leadership Academia University qui vient de publier un nouvel ouvrage intitulé : « L'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ».

Le Dr Daniel Aji Kawata est un leader chrétien, expert notamment en théologie, en éducation, en management, et figure académique influente en République Démocratique du Congo. Considéré comme un "chercheur chevronné", Daniel Kawata a accumulé de nombreux titres universitaires de haut niveau :

Titres de Docteur (PhD) : En 2021, il a soutenu sa 5ème thèse de doctorat en Sciences Politiques à la Selinus University (Italie). Ses autres doctorats couvrent les Études Religieuses (2007), le Management et Leadership (2011), le Ministère de l'Éducation Chrétienne (2014) et la Philosophie Chrétienne (2017). Formation Initiale : Il détient un MBA en Management Stratégique de la Brunel University de Londres et des diplômes en Sciences Commerciales, Financières et Informatique de gestion obtenus à l'ISC Gombe à Kinshasa.

Son expertise s'étend du secteur humanitaire à la haute administration publique :

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Leadership Universitaire : Il est le fondateur et le Recteur de la Leadership Academia University (LAU), créée en 2012 pour former des élites intègres en RDC.

Fonctions Publiques : Il a servi comme Coordonnateur Général de la CONADER (Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion) et a été conseiller aux affaires sociales et humanitaires au Cabinet du Président de la République.

Humanitaire et Secteur Privé : Il a été Directeur National de World Vision en RDC et a siégé comme administrateur non exécutif à la Standard Bank DRC.

Le Dr Kawata est une figure respectée au sein de la communauté protestante :

-Ministère Chrétien : Aumônier protestant et prédicateur, il partage régulièrement ses enseignements sur la foi, l'intelligence et l'attitude royale" via des podcasts et des interventions médiatiques.

-Résilience : Son parcours est souvent cité comme source d'inspiration, notamment pour avoir surmonté un handicap physique consécutif à un accident de la route pour devenir une figure de succès multidimensionnelle.