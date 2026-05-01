Congo-Kinshasa: Campagne contre la Polio - Dr Foreman Mabala encourage le respect du calendrier vaccinal

Le Directeur général de l'Hôpital tertiaire Jason Sendwe de Lubumbashi encourage la consultation prénatale et le respect du calendrier vaccinal en faveur des enfants en République démocratique du Congo et au Haut-Katanga en particulier.

Invité de Radio Okapi, le Dr Foreman Mabala appelle les parents à faire vacciner leurs enfants afin de renforcer leur système immunitaire et de les protéger contre les maladies évitables par la vaccination.

Il assure par ailleurs que son établissement hospitalier a engagé une série de réformes visant à faciliter l'accès à des soins de qualité.

Dr Foreman Mabala s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda: