Congo-Kinshasa: Campagne contre la Polio - Dr Foreman Mabala encourage le respect du calendrier vaccinal

1 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Directeur général de l'Hôpital tertiaire Jason Sendwe de Lubumbashi encourage la consultation prénatale et le respect du calendrier vaccinal en faveur des enfants en République démocratique du Congo et au Haut-Katanga en particulier.

Invité de Radio Okapi, le Dr Foreman Mabala appelle les parents à faire vacciner leurs enfants afin de renforcer leur système immunitaire et de les protéger contre les maladies évitables par la vaccination.

Il assure par ailleurs que son établissement hospitalier a engagé une série de réformes visant à faciliter l'accès à des soins de qualité.

Dr Foreman Mabala s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda:

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.