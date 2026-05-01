Addis Ababa — Ethiopian Airlines a su surmonter avec succès des périodes difficiles au cours des huit dernières décennies, tout en continuant à promouvoir la connectivité mondiale, à faire progresser le programme de développement de l'Éthiopie, à stimuler le tourisme et à servir de plaque tournante pour les institutions internationales, a déclaré Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

S'exprimant lors d'un événement commémorant le 80e anniversaire de la compagnie aérienne, le PDG a souligné que la force actuelle de la compagnie est le fruit de décennies de croissance et de réussites.

« Ce qui a commencé par un simple vol vers Le Caire s'est depuis transformé en un réseau mondial de 145 destinations réparties sur les cinq continents », a-t-il déclaré.

Selon lui, la compagnie aérienne a fidèlement servi et aidé l'Éthiopie à devenir une destination touristique en reliant le pays au reste du monde et en promouvant l'image positive de l'Éthiopie.

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Ethiopian Airlines a également contribué à faire de l'Éthiopie le siège de l'Union africaine et d'autres organisations régionales et internationales, a déclaré M. Mesfin.

Le PDG a révélé qu'Ethiopian Airlines exploite actuellement 147 appareils modernes, dont des Boeing 787, des Dreamliners et des Airbus A350.

De plus, la compagnie aérienne a créé des emplois pour plus de 21 000 professionnels éthiopiens compétents au niveau international et transporte plus de 20 millions de passagers chaque année.

Par ailleurs, la compagnie aérienne a acquis une reconnaissance internationale pour la qualité de ses services et construit actuellement un nouvel aéroport majeur destiné à servir de modèle pour l'Afrique, tout en devenant une source de fierté tant pour les Éthiopiens que pour les Africains.

« Ces réalisations ont été accomplies malgré des obstacles majeurs, notamment des guerres, des transitions gouvernementales et une pandémie mondiale », a rappelé le PDG.

Au cours de la période de réforme, Ethiopian Airlines a pris livraison de 74 nouveaux appareils et augmenté sa flotte de 47 %, et a commandé 117 appareils supplémentaires pour soutenir son expansion future.

Selon Mesfin, le nombre de passagers a doublé, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 120 % et les bénéfices ont triplé. Les effectifs ont augmenté de 70 %, ce qui s'est traduit par la création de 13 541 emplois supplémentaires, tandis que le nombre total de passagers est passé de 9 millions à 25 millions.

La compagnie aérienne a également construit, pendant la période de réforme, le Skylight Hotel, un établissement cinq étoiles d'une capacité de 1 000 lits.