Cameroun: Mise en demeure à l'Assemblée Nationale - Trois cadres sommés de restituer leurs véhicules

3 véhicules officiels, 48 heures, des menaces de poursuites pénales. L'ultimatum tombe au sommet de l'Assemblée nationale du Cameroun. Trois collaborateurs directs du président de l'institution risquent des sanctions disciplinaires et pénales s'ils ne rendent pas immédiatement leurs voitures de fonction.

Toyota Prado AN 056 AA, Toyota Hilux AN 094 AA et un troisième véhicule AN 027 AA

Le 29 avril 2026, le directeur de cabinet de l'Assemblée nationale du Cameroun signe une mise en demeure formelle. Elle est adressée à trois cadres : Alhadji Liman, conseiller technique ; Marga Yeguié Ibrahim, conseiller technique ; Mana Zake Gabriel, chargé de missions. Chacun détient un véhicule appartenant à l'institution. Le Toyota Prado immatriculé AN 056 AA est aux mains de Marga Yeguié Ibrahim.

Le Toyota Hilux immatriculé AN 094 AA est utilisé par Mana Zake Gabriel. Le troisième véhicule, immatriculé AN 027 AA, est sous le contrôle d'Alhadji Liman. Le délai de restitution des véhicules est fixé à 48 heures. Passé ce terme, des procédures disciplinaires et des poursuites pénales seront engagées. La note précise qu'il s'agit d'une « ultime et dernière fois ». Copie est adressée au président de l'Assemblée nationale (ACTAR).

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Pourquoi une sommation interne après des années de tolérance

Cette sommation publique interne révèle une dérive classique des administrations africaines post-coloniales. La restitution des véhicules de fonction est souvent ignorée lors des changements de poste ou des fins de mission. La cause tient à l'absence de registre centralisé et de procédure de passation formalisée. Au Cameroun, les parlementaires et leurs collaborateurs considèrent parfois les biens d'État comme des acquis personnels. La mise en demeure agit ici comme un rappel brutal à la règle. La date butoir du 1er mai 2026 (48 heures après le 29 avril) montre aussi une volonté de rupture. L'institution choisit la publicité interne pour éviter l'impunité. Le déclencheur pourrait être un audit interne ou une dénonciation récente.

Procédure disciplinaire et code pénal : comment fonctionne la menace

La procédure disciplinaire se définit comme un processus administratif visant à sanctionner un agent public pour manquement aux règles de gestion des biens de l'État. Au Cameroun, elle relève du statut général de la fonction publique et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les sanctions vont du blâme à la révocation. Les poursuites pénales évoquées renvoient à l'article 184 du code pénal camerounais sur le détournement de biens publics. La peine encourue peut atteindre dix ans d'emprisonnement et une amende substantielle.

La détention sans titre d'un véhicule immatriculé au nom de l'État constitue une présomption de recel ou d'abus de confiance. Le mécanisme opérationnel est simple : le directeur de cabinet actionne la chaîne hiérarchique. En l'absence de restitution spontanée, il saisit le conseil de discipline et transmet le dossier au procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé.

Ce que risque l'Assemblée nationale si les véhicules ne sont pas rendus

Les trois cadres risquent leur carrière. Une suspension pourrait intervenir dès mai 2026. Le précédent servira d'avertissement à l'ensemble des 180 députés et de leurs centaines de collaborateurs. L'opinion publique camerounaise, sensible à la gabegie, suivra de près l'issue. Cette mise en demeure peut accélérer une réforme de la gestion du parc automobile de l'Assemblée nationale. Un inventaire physique et une traçabilité GPS des 200 à 300 véhicules deviendraient nécessaires. La crédibilité des institutions camerounaises dépend de leur capacité à récupérer des biens publics sans complaisance. Si les véhicules ne sont pas restitués, l'impunité pourrait se renforcer. À l'inverse, des sanctions exemplaires enverraient un signal fort dans toute l'administration centrale.

Un test pour l'État de droit camerounais

Cette restitution des véhicules ordonnée sous 48 heures est un test de résistance pour l'État de droit au Cameroun. Les trois cadres obéiront-ils ou joueront-ils la montre ? La réponse déterminera si l'Assemblée nationale est capable de s'auto-purifier. Une question demeure : combien d'autres véhicules, officieusement disparus, circulent encore sans qu'aucune mise en demeure ne soit jamais envoyée ?