Guinée: Route Labé-Tougué-Bafing - Un projet stratégique prêt à franchir une étape décisive

1 Mai 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Le gouvernement guinéen accélère la cadence dans la modernisation de ses infrastructures routières. Ce lundi 27 avril 2026, le Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Facinet Sylla, accompagné de son homologue en charge du Plan et de la Coopération Internationale, a tenu une réunion de haut niveau avec une délégation conjointe de Bank of Africa (DIFC) et de BMCE Bank International.

Au coeur des discussions: le financement du projet routier Labé-Tougué-Bafing, un axe stratégique pour le désenclavement et le développement économique de la région. Selon les autorités, ce projet structurant a déjà franchi une étape majeure puisque le financement est acquis. Il ne reste désormais que la signature officielle de la convention pour lancer concrètement les travaux.

Ce projet s'inscrit dans le cadre ambitieux du Programme Simandou 2040, qui vise à transformer durablement les infrastructures du pays et à soutenir sa croissance économique. Le Ministre des Infrastructures s'est d'ailleurs félicité des progrès réalisés avec ces partenaires financiers basés aux Émirats arabes unis, soulignant leur engagement et leur confiance envers la Guinée.

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Au-delà de ce projet spécifique, les échanges ont également permis d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de collaboration, avec un appel clair des autorités à élargir les investissements à d'autres chantiers routiers prioritaires. Une dynamique qui confirme la volonté du gouvernement de faire des infrastructures un levier central du développement national.

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