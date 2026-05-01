Ile Maurice: «Enn gouvernman andormi»

Hier, le Congrès citoyen mauricien (CCM) a tenu une conférence de presse à Port-Louis sur le thème «La lutte syndicale et l'avenir des travailleurs». L'avocat Sacheen Boodhoo a dénoncé un système défaillant, évoquant «enn gouvernman andormi», et appelé à redéfinir le concept du travail pour que chaque individu se sente «partie intégrante d'une communauté, et non exploité ou isolé».

Le leader du CCM, Sanjeev Teeluckdharry, a rappelé le rôle central des travailleurs dans le développement du pays, retraçant les grandes luttes du mouvement ouvrier mauricien. Il a vivement critiqué le relèvement de l'âge de la pension à 65 ans, jugé comme une atteinte aux droits acquis, et a interpellé le gouvernement et le secteur privé sur leur responsabilité face à la fuite des cerveaux et à la hausse du coût de la vie.

Le CCM plaide pour faire du 1eᣴ-Mai non pas une simple célébration, mais un véritable moment de réflexion collective afin de repenser en profondeur le modèle socio-économique et redonner aux travailleurs la place centrale qui leur revient.