Ile Maurice: Anuja Ghoorah-Ramkissoon démissionne comme «Chairperson»

Anuja Ghoorah-Ramkissoon a annoncé sa démission comme chairperson de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), dénonçant de graves manquements à la gouvernance.

Elle invoque le non-respect des décisions du board de la MSAW, la résistance à tout mécanisme de contrôle et le fait que le directeur opère sans avoir à rendre de comptes. Elle dénonce également l'ingérence du junior minister à l'Agro-industrie, Fabrice David.

Anuja Ghoorah-Ramkissoon a remercié le ministre Arvin Boolell de l'avoir désignée pour siéger au board durant une année, et affirme quitter ses fonctions «avec son intégrité intacte et sa conscience claire».

Contacté, le junior minister Fabrice David n'avait pas répondu à l'heure où nous mettions sous presse.