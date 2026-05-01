Ile Maurice: La BoM met fin à la licence de Silver Bank

La décision est désormais officielle. La Banque de Maurice (BoM) a procédé, en date du 30 avril, à la révocation de la licence bancaire de Silver Bank Limited, actant ainsi la disparition de l'établissement du paysage bancaire mauricien.

Cette mesure intervient un mois après une première étape décisive dans le processus de résolution. Le 30 mars, la banque centrale avait mis fin au régime de conservatorship qui encadrait l'institution en difficulté, pour nommer dans la foulée Huns Biltoo, de KPMG Mauritius, en qualité de Receiver, conformément aux dispositions de la section 75 de la Banking Act.

La révocation de la licence, opérée en vertu de l'article 11(1)(h) de la législation bancaire, vient ainsi formaliser une situation devenue irréversible. Délivrée le 11 novembre 2021, la licence de Silver Bank n'aura donc été en vigueur que pendant un peu plus de quatre ans, une durée relativement courte qui interroge sur la viabilité initiale du modèle de l'établissement.

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Avec cette décision, Silver Bank bascule, selon des spécialistes, dans une phase de liquidation ordonnée. Le rôle du Receiver sera central : il lui incombe désormais de gérer les actifs de la banque, de traiter les réclamations des créanciers et d'assurer, dans la mesure du possible, une récupération optimale des fonds.

Pour les autorités, cette révocation s'inscrit dans une logique de protection de la stabilité financière. En retirant sa licence à une institution jugée non viable, la banque centrale envoie un signal clair quant à sa volonté de préserver l'intégrité du système bancaire et de maintenir la confiance des déposants et des investisseurs.