Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Chaque chose en son temps»

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et plusieurs autres ministres ont participé hier à une cérémonie de dépôt de gerbes pour rendre hommage aux personnalités clés qui ont défendu les droits des travailleurs.

Au cimetière de Saint-Jean, le Premier ministre ainsi que les ministres mauves de son gouvernement, à savoir Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Deven Nagalingum, Arianne Navarre-Marie, mais aussi Richard Duval, Arvin Boolell, Ashok Subron, la députée Stéphanie Anquetil, et plusieurs autres députés de la majorité, ont salué la mémoire de Guy Rozemont, Jules Koenig, Azor Adélaïde, sir Guy Forget et sir Gaëtan Duval. Sous une pluie fine et entourés des sympathisants du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam et sa délégation se sont recueillis sur les tombes des personnalités qui ont laissé leur marque dans l'histoire du pays.

Après Quatre-Bornes, et toujours dans le cadre de la fête du Travail, le chef du gouvernement, accompagné de plusieurs ministres et membres du PTr, dont Patrick Assirvaden, Osman Mahomed et Mahend Gungapersad, était présent pour rendre hommage à Guy Rozemont au square qui porte son nom à Port-Louis. Interrogé par la presse, Navin Ramgoolam a déclaré : «Gras a zot, azordi sa long konba-la inn ariv ziska lindepandans, ek zordi nou ena nou prop destin dan nou lame.» Pressé de donner une indication sur un probable remaniement ministériel et notamment sur la nomination d'Arianne Navarre-Marie comme future Deputy Prime Minister, le Premier ministre s'est contenté de déclarer: «Chaque chose en son temps.»

Plus tôt dans la journée, les ministres Ajay Gunness et Michaël Sik Yuen étaient au cimetière de Bigara, à Curepipe, pour un dépôt de gerbes sur la tombe du Dr Maurice Curé, père fondateur du PTr. Dans une déclaration à la presse, Ajay Gunness a souligné : «Le PTr, fidèle à son héritage, continue le combat, et nous, au MMM, nous affirmons que nous reprenons la flamme de cette lutte. Il a tracé la destinée de notre pays avec simplicité et discipline, et ces valeurs demeurent essentielles à notre engagement.»

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