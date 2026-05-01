Ile Maurice: Un inspecteur de l'ADSU dénonce une atteinte à sa réputation

Un inspecteur de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) basé dans le Sud affirme être injustement cité dans une vidéo TikTok et dans un affidavit attribué à Meraj Bhageerutty. Il dénonce des allégations graves et évoque une tentative de nuire à son intégrité professionnelle dans une affaire de drogue.

Le 27 avril, à 15 h 43, il est alerté par un proche qui lui signale qu'une vidéo circulant sur TikTok contient des références directes à son numéro professionnel. En visionnant la séquence d'une durée d'environ une minute, l'inspecteur découvre un individu menotté, escorté par des policiers, affirmant avoir juré un affidavit impliquant plusieurs personnes dans un supposé complot visant à piéger un individu en plaçant des stupéfiants à son domicile.

Selon les éléments de cet affidavit, attribué à Meraj Bhageerutty, un travailleur social actuellement en détention, un certain individu aurait tenté de convaincre le déclarant de déposer des sacs de cannabis chez une cible désignée. Le document mentionne également un contact identifié comme «Noorany», associé à un numéro de téléphone correspondant à celui utilisé officiellement par l'inspecteur. Ce dernier réfute catégoriquement toute implication.

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Il affirme n'avoir aucun lien avec les personnes citées ni avoir participé à un quelconque projet illégal. Il rappelle que ses fonctions au sein de l'ADSU consistent précisément à lutter contre le trafic de drogue et à arrêter les suspects impliqués dans ce type d'infractions.

L'inspecteur souligne également des incohérences dans les allégations. Il précise notamment que son téléphone de service, un appareil de base de la marque Nokia, ne dispose pas d'applications telles que WhatsApp, contrairement à ce qui est évoqué dans l'affidavit. Par ailleurs, il met en avant le contexte sensible dans lequel intervient la diffusion de ces informations. Il est en effet l'enquêteur principal dans une affaire de trafic de drogue impliquant un suspect actuellement en détention. Selon lui, la publication de cette vidéo et la circulation de l'affidavit pourraient viser à entacher sa crédibilité et à influencer des procédures judiciaires en cours, notamment une demande de remise en liberté sous caution.

Depuis la diffusion de la vidéo, l'inspecteur affirme avoir reçu de nombreux appels provenant de numéros inconnus, à des heures variées, perturbant à la fois son travail et sa vie privée. Il estime que cette situation découle directement de la médiatisation de son numéro dans la vidéo.

Face à ce qu'il considère comme une atteinte grave à sa réputation et à son intégrité professionnelle, une enquête a été initiée afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire, ainsi que l'authenticité et la portée des accusations formulées dans l'affidavit attribué à Meraj Bhageerutty.