Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs

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ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message aux travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai, dont voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur Son Messager,

Travailleuses, travailleurs,

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Les travailleuses et les travailleurs en Algérie célèbrent leur fête internationale (1er mai), alors que notre pays a franchi, grâce à leur engagement et à leurs efforts, des avancées majeures sur la voie d'une économie émergente. Le cadre institutionnel que nous avons établi fait des travailleuses et des travailleurs le principal levier de l'activité économique, à travers l'investissement dans le capital humain et dans les compétences nationales, qui tracent cette nouvelle voie, supervisant avec engagement et détermination et réalisant avec professionnalisme de grands projets structurants dans plusieurs secteurs vitaux comme l'énergie, les mines, l'eau, l'agriculture, les start-ups et l'entrepreneuriat.

La voie de la fidélité à l'Algérie, aux sacrifices et aux aspirations de son peuple a imposé, au départ, des priorités dictées par la responsabilité qui nous incombait de redresser la situation générale précaire et difficile qui prévalait (une économie au bord de l'effondrement, un climat social tendu et incertain, une rupture de confiance et un affaiblissement de l'autorité de l'Etat à tous les niveaux).

Aujourd'hui, grâce à un capital d'investissements stratégiques en expansion, cette voie a dépassé les contraintes des débuts. Les réalisations accomplies par nos travailleuses et travailleurs, à l'instar de la ligne ferroviaire minière Ouest, et celles en cours, à l'image du projet de phosphate intégré et du projet de zinc-plomb d'Oued Amizour, de même que le réseau ferroviaire et les stations de dessalement de l'eau de mer réalisées et programmées, constituent le point de départ d'une Algérie forte déterminée à relever le défi grâce à ses cadres et ses travailleurs, qui démontrent à chaque étape leur capacité à relever le niveau des ambitions.

Je tiens à rappeler, à cette occasion, les décisions importantes à caractère social prises depuis 2022 (date de l'annonce de la première revalorisation salariale), dans le cadre d'une série d'augmentations et de mesures visant à améliorer la situation de larges franges de la société (allocation chômage, allocation de la femme au foyer, allocation des personnes aux besoins spécifiques, bourse universitaire, prolongation du congé de maternité, augmentation du Salaire national minimum garanti (SNMG) et, de manière automatique, du seuil minimum des pensions de retraite, et exonération fiscale pour les bas revenus).

En rappelant ces décisions et les autres mesures dont le monde du travail perçoit les effets positifs sur le niveau de vie et qui placent l'Algérie parmi les Etats assurant la meilleure couverture et protection sociale, je tiens à assurer que l'Etat continue d'assumer la charge des transferts sociaux et de soutenir les produits de large consommation.

Ce faisant, le Gouvernement est appelé à la vigilance, à la fermeté et à la mobilisation des mécanismes juridiques et réglementaires de lutte contre la spéculation, les fluctuations injustifiées des prix et la rareté provoquée, qui pèsent sur les familles, et ce, afin de préserver le caractère social de l'Etat.

En cette Journée internationale des travailleurs, je renouvelle mes salutations et l'expression de ma considération aux travailleuses et aux travailleurs, avec lesquels j'évoque, avec fierté, les luttes et les sacrifices des travailleurs et des syndicalistes, dont les pionniers, à l'image du chahid Aïssat Idir, et ceux qui ont porté l'Algérie à bras le corps et affronté, lors d'une période sanglante, la machine du terrorisme barbare, à l'instar du chahid du devoir national Abdelhak Benhamouda.

J'adresse à chaque travailleuse et à chaque travailleur mes voeux les plus sincères, tout en saluant l'esprit profondément ancré dans notre société visant à consacrer la culture de la reconnaissance, en rendant un hommage symbolique à nos soeurs et frères retraités à cette occasion.

Je tiens, par là même, à réaffirmer l'engagement de l'Etat à protéger rigoureusement les droits des travailleuses, des travailleurs et des retraités, et à préserver leur dignité, tout en rappelant l'obligation faite aux responsables, à tous les niveaux, de veiller à la quiétude de la famille algérienne, à même d'assurer à ses filles et à ses fils un environnement propice au développement durable, dans un pays ouvert et productif, qui valorise l'effort et considère le travail comme l'essence même de la citoyenneté.

Vive l'Algérie

Gloire éternelle à nos valeureux martyrs".