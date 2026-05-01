Algérie: Le président de la République assiste à la finale de la Coupe d'Algérie de football au stade Nelson-Mandela

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, assiste, jeudi après-midi, au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger), à la finale de la 59e édition de la Coupe d'Algérie entre l'USM Alger et le CR Belouizdad.

Avant le coup d'envoi du match, le président de la République est descendu, sous les applaudissements du public, sur la pelouse du stade pour saluer les joueurs et les staffs techniques, ainsi que les arbitres de la rencontre.

Il a également échangé des propos avec les joueurs et les responsables des deux équipes.

Par la suite, le président de la République, accompagné de hauts responsables de l'Etat et de membres du gouvernement, a écouté l'hymne national exécuté par un détachement de la Garde républicaine.