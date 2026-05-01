Algérie: Le président de la République assiste à la finale de la Coupe d'Algérie de football au stade Nelson-Mandela

30 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, assiste, jeudi après-midi, au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger), à la finale de la 59e édition de la Coupe d'Algérie entre l'USM Alger et le CR Belouizdad.

Avant le coup d'envoi du match, le président de la République est descendu, sous les applaudissements du public, sur la pelouse du stade pour saluer les joueurs et les staffs techniques, ainsi que les arbitres de la rencontre.

Il a également échangé des propos avec les joueurs et les responsables des deux équipes.

Par la suite, le président de la République, accompagné de hauts responsables de l'Etat et de membres du gouvernement, a écouté l'hymne national exécuté par un détachement de la Garde républicaine.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.