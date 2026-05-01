Sénégal: Matam - Le président de l'ITIE appelle à des efforts pour le renforcement du tissu économique local

Matam — Le président de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), Thialy Faye a appelé, mercredi les acteurs de l'économie locale à faire des efforts pour le renforcement du tissu économique au niveau de la région de Matam (nord), en relation avec la chambre de commerce et les opérateurs économiques de la région, dans le cadre du contenu local axé sur le secteur des mines.

"Des entreprises au niveau national ont gagné au total 31 milliards de francs CFA dans le cadre des paiements faits par la Société minière de la Vallée (SOMIVA), mais la grande diversité réside dans le fait qu'une seule société de la région de Matam en a bénéficié, pour la somme de 6 millions de francs CFA. Il y a lieu, pour les acteurs de faire des efforts pour le renforcement du tissu économique local", a-t-il dit. M. Faye intervenait au terme d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) sur la présentation des rapports 2024 de l'ITIE.

Il a invité les acteurs économiques à travailler en relation avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Matam pour renforcer la dimension du contenu local. Evoquant la réhabilitation des sites déjà exploités, Thialy Faye explique que les points d'achoppement qui existaient entre les entreprises minières et l'Etat du Sénégal "vont bientôt trouver une issue heureuse", avec le décret sur la réforme sur la réhabilitation" initiée par le gouvernement du Sénégal.

"Nous espérons qu'une fois la réforme appliquée, ce problème sera un souvenir. L'Etat du Sénégal qui est très sensible à la question de la réhabilitation fera tout son possible pour qu'ici, à Matam, la réhabilitation des sites exploités soit une réalité", a dit le président de l'ITIE.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres