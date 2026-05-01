Sénégal: Kanel - Douze projets communautaires retenus pour un financement des entreprises minières

Kanel — Douze projets communautaires issus du département de Kanel ont été retenus pour bénéficier de financements accordés par des entreprises minières opérant dans la région de Matam (nord), a annoncé jeudi le chef du service départemental du développement communautaire, Cheikh Tidiane Dione.

Ces projets ont été présentés lors d'un forum communautaire organisé au siège du Conseil départemental de Kanel, en présence notamment du président de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), Thialy Faye, du préfet de Kanel, Cheikh Ahmadou Ndoye, du directeur général de la Société minière de la Vallée (SOMIVA), Ibrahima Sarr, ainsi que d'acteurs de la société civile et de populations riveraines des sites miniers. "Il s'agit de quatre projets par commune - Ndendory, Hamady Hounaré et Orkadiéré - soit un total de douze initiatives couvrant divers secteurs, notamment la pêche, l'élevage et la transformation", a précisé M. Dione.

Les montants alloués varient entre 1 million 500 mille francs CFA et 10 millions 461 mille francs CFA, pour une enveloppe globale dépassant 79 millions de francs CFA. Selon le responsable du développement communautaire, ces projets sont majoritairement portés par des Groupements d'intérêt économique (GIE), mais aussi par des personnes morales et des relais communautaires. Citant le préfet de Kanel, Cheikh Ahmadou Ndoye, il a indiqué que "les projets retenus l'ont été sur la base de critères de rentabilité, de faisabilité et de durabilité, et bénéficieront d'un accompagnement technique pour leur mise en oeuvre".

L'autorité administrative a, en outre, souligné que ces initiatives, portées par des organisations issues des chefs-lieux de communes et de villages tels que Wendou Bosséabé et Horndoldé, devraient contribuer à la promotion de l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes.

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En amont de la présentation des projets, l'ITIE a partagé avec les participants les conclusions de son rapport, notamment la contribution des entreprises minières au budget national en 2024. Celle-ci s'élève à 6,5 milliards de francs CFA, dont 5,6 milliards générés par la SOMIVA. Outre cette société, la région de Matam compte d'autres entreprises actives dans l'exploitation du phosphate, parmi lesquelles Kanel Ressources et SOMA.