Sénégal: Le ministère de la Santé noue un partenariat avec Wave pour digitaliser le paiement des services de santé

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a signé avec Wave Digital Finance une convention de partenariat, jeudi, à Dakar, pour moderniser le paiement des services offerts par les établissements de santé, à l'aide du numérique.

"Ce partenariat permettra d'étendre progressivement le paiement digital à toutes les structures de santé en simplifiant les démarches menées par les usagers et en réduisant leur parcours", a assuré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, lors de la signature de l'accord de partenariat. Il s'agit surtout de simplifier le parcours des usagers des établissements de santé en simplifiant le paiement des services qui leur sont offerts, en le rendant plus crédible aussi, a-t-il précisé.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy

"Cela nécessite également de consolider la transparence et la rigueur de la gestion des ressources, en garantissant une traçabilité complète", a expliqué M. Sy. Le partenariat noué contribuera à la modernisation du système sanitaire, a-t-il assuré, le considérant comme "un mécanisme innovant de mobilisation de ressources". "Notre ambition est de faire du paiement digital un standard durable au sein de notre système de santé", a promis Ibrahima Sy.

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Le directeur général de Wave Digital Finance, El Hadji Malick Guèye

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique espère que Wave Digital Finance va aider le ministère à garantir une "efficacité opérationnelle" et une "innovation financière" aux établissements de santé. Tous les établissements publics de santé vont bénéficier de cette innovation, les services d'accueil et les urgences notamment, a-t-il promis. Le directeur général de Wave Digital Finance, El Hadji Malick Guèye, a assuré le ministre de l'engagement de l'opérateur de services financiers mobiles à faire en sorte que tous les établissements de santé puissent assurer à leurs usagers des systèmes de paiement fluides.