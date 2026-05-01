Maroc: Les participants à l'AUSACO réaffirment leur plein soutien au plan marocain d'autonomie

Les participants à la troisième édition de la Policy Conference de la Coalition pour l'autonomie au Sahara (AUSACO) ont réaffirmé, mercredi à Dakhla, leur plein soutien au plan marocain d'autonomie comme seule et unique solution politique au différend régional autour du Sahara marocain.

Dans leur Déclaration finale, les membres de l'AUSACO, réunis à un moment où le dossier du Sahara marocain entame un tournant inédit en vue de son règlement définitif, ont salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui consacre le plan d'autonomie marocain comme l'unique solution politique à ce différend régional.

La dynamique internationale marquée par un soutien croissant à la marocanité du Sahara et au plan d'autonomie, s'est traduite également par l'ouverture par 32 pays issus de tous les continents de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, ont-ils relevé.

Mettant en avant l'important développement que connaissent les provinces du Sud, ces experts internationaux se sont félicités par ailleurs des efforts déployés par le Maroc dans le cadre du nouveau modèle de développement de ces provinces lancé en 2015.

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Ces efforts, note la Déclaration finale, ont permis la réalisation de projets d'envergure, notamment le mégaprojet du port Dakhla Atlantique et celui de la voie Tiznit-Dakhla, outre des chantiers structurants dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de l'économie bleue et des stations de dessalement.

Les membres de l'AUSACO ont, par la même occasion, salué le climat de paix, de sécurité, de liberté et de démocratie qui règne dans ces provinces, ainsi que l'élan de développement économique que connaît cette région, notamment à travers la tenue de forums économiques internationaux et de Commissions mixtes.

La troisième édition de la Policy Conference d'AUSACO a été marquée par l'organisation de plusieurs panels de discussion visant à mener une réflexion sur les perspectives futures liées au règlement définitif de la question du Sahara marocain, à la lumière de l'adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU.