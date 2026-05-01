Maroc: Festival de Cannes - Le cinéma marocain s'apprête à rayonner avec plusieurs temps forts

A l'occasion de la 79e édition du Festival de Cannes, le cinéma marocain s'apprête à rayonner au coeur de l'un des plus prestigieux rendez-vous mondiaux du septième art, a relevé le Centre cinématographique marocain (CCM) dans un communiqué.

Entre reconnaissance artistique, valorisation des talents nationaux et déploiement stratégique sur le marché international, le Maroc confirme sa place au sein de l'écosystème cinématographique mondial.

Du 12 au 20 mai 2026, le Maroc sera présent au Marché du film de Cannes, plateforme incontournable dédiée aux échanges professionnels, aux partenariats et aux opportunités de coproduction.

Le CCM y déploiera une présence stratégique à travers plusieurs temps forts visant à promouvoir l'industrie cinématographique nationale, encourager les collaborations internationales et renforcer l'attractivité du Maroc en tant que destination de tournage, ajoute la même source, notant que le Centre accueillera les professionnels marocains et internationaux dans son pavillon au sein du Village international du Marché du film, souligne le communiqué.

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A travers cette participation, le Maroc réaffirme son positionnement comme terre à la fois de création artistique et de tournage de référence, forte d'infrastructures compétitives ; d'une diversité exceptionnelle de paysages ; d'un savoir-faire reconnu ; d'une expertise saluée par les plus grandes productions internationales.

Cette année, le long métrage "La Mas Dulce", réalisé par Leïla Marrakchi, figure dans la sélection officielle Un Certain Regard. Cette sélection marque le retour de la réalisatrice sur la Croisette après la présentation de Marock en 2005.

Par ailleurs, le film "A la recherche de l'oiseau gris aux rayures vertes", réalisé par Saïd Hamich Benlarbi, sera présenté à la Quinzaine des Cinéastes, confirmant la vitalité et la singularité des nouvelles écritures marocaines.

Le cinéaste Ismaël El Iraki, connu notamment pour son film "Zanka Contact", représentera le Maroc à l'Investors Circle. Il y présentera son nouveau projet "Wolfmother" (Les filles de la louve) devant des investisseurs internationaux.

Le projet "Laissées-pour-compte", réalisé par Kenza Tazi et produit par Ayoub El Jamal pour A.T.A. Production, a quant à lui été sélectionné à la 18ème édition de La Fabrique Cinéma de l'Institut français.

Le long métrage français "La Bataille de Gaulle", du réalisateur Antonin Baudry, tourné en partie au Maroc, sera également présenté en sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes.

Ce projet témoigne de la confiance renouvelée des productions internationales envers le Maroc, apprécié pour la qualité de ses infrastructures, la diversité de ses décors et l'expertise de ses professionnels. Il illustre également l'apport du programme marocain de cash rebate, porté par le CCM, dans le développement de l'attractivité du Royaume pour les tournages étrangers.

Par cette présence riche et diversifiée dans différentes sections du festival et du marché, le Maroc confirme, à Cannes 2026, la dynamique de son industrie cinématographique et l'excellence de ses créateurs. Une participation qui illustre l'ambition du Royaume de renforcer durablement son rayonnement sur la scène internationale, conclut le communiqué.