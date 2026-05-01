Gabon: Intégration du genre dans le montage de projet et la prévention des violences basées sur le genre

30 Avril 2026
Gabonews (Libreville)

C'est le thème de la formation animée par la Présidente de l'ONG Women Go for Peace, Madame Hermina Akazong Sabikanda, le samedi 18 avril dernier, à l'endroit des jeunes porteurs de projets, ONG et étudiants, sur invitation de l'entreprise Ecogestion.

C'est le siège du Centre Gabonais de l'innovation qui a servi de cadre à cette activité dont l'intérêt principal était la compréhension de l'intégration systématique de l'approche genre et la prévention des violences basées sur le genre (VBG) dans la conception et le financement de projets verts, afin de garantir des initiatives inclusives, équitables et durables.

Tout en remerciant l'entreprise Ecogestion pour la marque de confiance ainsi que les participants, nous vous partageons quelques images.

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