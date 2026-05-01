Gabon: Quand la vocation cède la place au 'poste budgétaire' - Malaise dans les instituts de formation

Dans l'imaginaire collectif, intégrer un institut de formation professionnelle devrait être le point de départ d'un engagement, presque d'une vocation.

Pourtant, dans les couloirs et amphithéâtres de plusieurs établissements, une petite phrase, répétée sans détour, vient fissurer cette image : « Vous savez qui m'a envoyé ici ? Je suis venu pour mon poste budgétaire. » Derrière cette affirmation, en apparence anodine, se cache une réalité plus profonde et préoccupante : celle d'un système où la finalité de la formation tend à s'effacer au profit de la garantie d'un emploi.

En effet, dans de nombreux pays d'Afrique centrale, les instituts de formation -- notamment ceux destinés aux métiers de l'enseignement ou de l'administration -- recrutent par voie de concours donnant, dans certains cas, accès direct à la fonction publique après la formation. Dès lors, l'enjeu n'est plus uniquement de se former, mais d'accéder à une sécurité professionnelle.

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Progressivement, la formation cesse d'être une finalité pour devenir un simple passage obligé, une formalité administrative précédant l'affectation. À ce titre, certaines écoles structurent même leur parcours autour de stages d'insertion directement liés au futur poste, renforçant ainsi l'idée que tout est déjà joué d'avance.

Dans ce contexte, le « poste budgétaire » apparaît comme une promesse implicite mais puissante : celle d'un emploi déjà inscrit dans les prévisions de l'État, donc quasiment garanti. Face à un marché du travail souvent saturé et à un chômage persistant des jeunes diplômés, cette perspective agit comme un aimant. Elle attire, rassure, sécurise. Mais en contrepartie, elle installe des comportements qui fragilisent l'essence même de la formation : désintérêt pour les contenus pédagogiques, faible implication académique, voire indiscipline. Comme le confie un formateur sous anonymat, « certains étudiants ne se sentent pas redevables ; ils estiment que leur avenir est déjà assuré ».

Cette dynamique devient particulièrement critique dans les instituts pédagogiques, tels que l'Instititut de Formation des Professeurs d'Ecole (IFPE), où la vocation devrait constituer le socle du métier. Car enseigner ne relève pas d'une simple fonction administrative ; c'est un engagement humain, exigeant rigueur, patience et sens du devoir. Or, lorsque des apprenants intègrent ces filières sans réelle passion pour la transmission du savoir, les conséquences ne tardent pas à apparaître une fois en poste : manque d'implication, qualité pédagogique insuffisante, démotivation chronique. À terme, c'est la qualité même du système éducatif qui se trouve affectée, avec des répercussions durables sur les générations formées.

Il serait toutefois simpliste d'imputer cette situation aux seuls étudiants. En réalité, elle s'enracine dans des causes structurelles profondes. D'une part, la rareté des opportunités d'emploi pousse naturellement les jeunes à privilégier la sécurité qu'offre la fonction publique. D'autre part, les mécanismes de recrutement, souvent centrés sur la réussite au concours, accordent encore peu de place à l'évaluation de la motivation ou des aptitudes réelles. À cela s'ajoute un déficit d'orientation professionnelle en amont, ainsi qu'une pression sociale forte, où intégrer la fonction publique est perçu comme un symbole de réussite et de stabilité.

Dès lors, la question n'est pas seulement de dénoncer un état de fait, mais de réfléchir aux moyens d'y remédier sans déséquilibrer le système. Plusieurs pistes émergent ainsi : intégrer des critères de motivation et de vocation dans les processus de sélection, renforcer les évaluations en cours de formation en incluant le savoir-être, conditionner l'intégration définitive à la performance réelle, ou encore diversifier et valoriser les débouchés hors fonction publique afin de réduire la pression exercée sur ces filières.

Au-delà de ces ajustements techniques, c'est une réflexion plus globale qui s'impose. Car former ne devrait pas se limiter à garantir un emploi, mais viser avant tout la construction de compétences solides et d'un engagement conscient. Derrière chaque « poste budgétaire », il y a une responsabilité : celle d'éduquer, d'administrer, de servir la collectivité. Lorsque la vocation disparaît, cette mission perd inévitablement de sa substance.

Ainsi, la petite phrase lancée avec désinvolture dans une salle de classe prend une dimension bien plus grave qu'il n'y paraît. Elle sonne comme un avertissement. Un rappel que sans réajustement, le système éducatif risque de produire non plus des professionnels engagés, mais de simples occupants de postes. Et dans ce glissement silencieux, c'est l'avenir même du service public qui se joue.