Gabon: Numérisation du Parlement gabonais - L'ANINF déploie GTLAN et un nouveau site web

Le 29 avril 2026, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) a franchi une étape clé dans la modernisation de l'État. Sous la tutelle du Ministère de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, l'agence a officiellement lancé deux outils majeurs à l'Assemblée nationale : la plateforme GTLAN et le nouveau site web officiel de l'institution.

Cette initiative traduit la volonté des autorités de bâtir un Parlement plus efficace, plus transparent et souverain sur le plan numérique. Elle s'inscrit dans la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait du numérique un levier central de transformation de l'administration publique.

La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du président de l'Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye, et du directeur général de l'ANINF, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki. « GTLAN répond à un besoin concret : structurer, sécuriser et fluidifier tout le processus législatif. Nous passons d'un fonctionnement manuel à un système numérique intégré, plus rapide et plus fiable », a déclaré le DG de l'ANINF.

Sortir du tout-manuel pour gagner en efficacité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jusqu'ici, le travail parlementaire reposait sur des procédures lourdes et fragmentées. Circulation des documents, organisation des séances, vérification du quorum, enregistrement des votes, archivage des débats : chaque étape ralentissait le processus législatif et limitait la coordination entre députés.

GTLAN : le coeur numérique de l'Assemblée

Développée par l'ANINF, GTLAN centralise l'ensemble des activités législatives. La plateforme gère la préparation des séances, l'élaboration des ordres du jour et le partage des documents de travail.

En séance, elle assure le suivi en temps réel : contrôle du quorum, enregistrement des votes, traçabilité des prises de position et archivage audio des débats, classés par intervenant.

GTLAN intègre aussi des espaces collaboratifs sécurisés. Députés et assistants parlementaires y préparent leurs dossiers, échangent et coordonnent leurs interventions dans un environnement commun.

Résultat : une mémoire institutionnelle mieux préservée, des données fiabilisées et des méthodes de travail modernisées.

Un site web pour rapprocher citoyens et Parlement

L'ANINF a également mis en ligne le nouveau site officiel de l'Assemblée nationale. Pensé comme une vitrine moderne et accessible, il vise à ouvrir les travaux parlementaires au grand public, renforcer la transparence et valoriser l'action des élus.

Cap sur la souveraineté numérique

Au-delà de l'aspect technique, le projet porte une ambition stratégique : renforcer l'autonomie numérique des institutions gabonaises. Les gains attendus sont concrets : réduction du papier, accélération des procédures, sécurisation des données et meilleur suivi des travaux législatifs.

Avec GTLAN et ce nouveau portail, l'ANINF confirme son rôle moteur dans la transformation numérique du Gabon et accompagne l'Assemblée nationale vers un modèle plus agile, transparent et tourné vers l'avenir.