Maroc: Christopher Landau - Les Etats-Unis ravis de voir l'alliance avec le pays s'étendre à l'espace

30 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Les Etats-Unis ont affirmé, mercredi, être "ravis" de voir l'alliance avec le Royaume du Maroc s'étendre à l'espace.

"Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir notre alliance s'étendre à l'espace", a déclaré le Secrétaire d'Etat Adjoint des Etats-Unis, Christopher Landau, suite à la signature par le Maroc des Accords d'Artemis.

"La croissance remarquable des Accords d'Artemis, qui comptent désormais soixante-quatre signataires du monde entier, témoigne de l'attrait universel de leur vision d'une exploration spatiale responsable", a-t-il précisé.

Les Accords d'Artemis sont un ensemble de principes internationaux visant à encadrer l'exploration spatiale civile de manière pacifique et collaborative. Ils encouragent la transparence entre les pays, le partage des données scientifiques, l'assistance mutuelle en cas de besoin et le respect du droit international existant, notamment pour l'utilisation des ressources spatiales.

Ces Accords mettent aussi l'accent sur la protection du patrimoine spatial et la durabilité des activités dans l'espace, afin d'éviter les conflits et de garantir que l'exploration bénéficie à l'ensemble de l'Humanité.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.