Ile Maurice: Le CEB met fin aux watts inutiles des clients non résidentiels, sauf services essentiels

Les Energy Efficiency (Control of Non Essential Grid-Powered Activities) Regulations 2026 entrent en vigueur aujourd'hui et resteront applicables jusqu'au 1er novembre. Ces nouvelles dispositions interdisent aux clients non résidentiels du CEB toute utilisation d'électricité jugée non essentielle.

Depuis le début de l'année 2025, dans un contexte énergétique jugé préoccupant, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, avait alerté sur l'état du parc de production électrique national. Les infrastructures, tant du Central Electricity Board (CEB) que des producteurs indépendants (IPP), reposent en grande partie sur des équipements vieillissants. Ce vieillissement, combiné à un manque de modernisation, avait mis en évidence un enjeu majeur : la sécurité énergétique, alors même que la demande en électricité continue de croître.

Depuis, plusieurs mesures ont été mises en place, notamment l'instauration d'un «bouquet énergétique» visant à sécuriser le réseau et à accélérer la transition vers 60 % d'énergies renouvelables.

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Après avoir attiré l'attention à plusieurs reprises sur le fonctionnement d'écrans publicitaires lumineux et sur l'utilisation de l'électricité pour des activités non prioritaires, les autorités promulguent les Energy Efficiency (Control of Non Essential Grid-Powered Activities) Regulations 2026. Ces nouvelles dispositions introduisent des restrictions sur l'utilisation de l'électricité du réseau pour des activités non essentielles et concernent les clients non résidentiels du CEB.

Sont notamment interdits : l'éclairage décoratif et ornemental, l'illumination des façades de bâtiments à des fins esthétiques, le fonctionnement d'écrans publicitaires lumineux, l'utilisation de la climatisation dans des espaces commerciaux inoccupés ou à fonctionnement inefficace, l'exploitation de fontaines décoratives, ainsi que l'éclairage des infrastructures sportives extérieures lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Les services essentiels

Les services essentiels sont explicitement exemptés : hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; services d'urgence (police, pompiers, dispositifs de réponse aux catastrophes) ; éclairage public nécessaire à la sécurité ; infrastructures aéroportuaires et portuaires ; systèmes de sécurité aérienne et maritime ; services liés à l'approvisionnement en eau et au traitement des eaux usées ; sites de production d'électricité ; services de transmission radio et de télévision terrestre.

Nouvelles règles pour les réfrigérateurs à usage domestique et commercial léger

Une nouvelle réglementation visant à renforcer l'efficacité énergétique des équipements de réfrigération sera introduite avec les Energy Efficiency (Minimum Energy Performance Standards for Regulated Machinery) (Refrigerating Appliances) Regulations 2026, qui fixent des normes minimales de performance énergétique. Ces dispositions s'appliqueront aux appareils de réfrigération destinés aux usages domestiques et commerciaux légers.

Les équipements utilisés dans les secteurs commercial et industriel ne sont pas concernés à ce stade, en l'absence d'un cadre harmonisé au niveau de la Southern African Development Community. Des exemptions sont prévues pour les appareils placés en entrepôt sous douane dans les cinq mois précédant l'entrée en vigueur, ainsi que pour ceux importés ou fabriqués conformément aux réglementations en vigueur. Ces nouvelles normes entrent en vigueur le 1er octobre.