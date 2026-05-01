Ile Maurice: 26 cas signalés entre janvier 2024 et avril 2026

Un total de 26 cas de traite des êtres humains ont été signalés à Maurice entre le 1eᣴ janvier 2024 et le 24 avril 2026. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre au Parlement, en réponse à une question de la députée Rubna Daureeawo. Selon les informations fournies par le commissaire de police, des poursuites judiciaires ont été engagées dans quatre affaires : trois dossiers sont actuellement devant les tribunaux, et un cas s'est déjà soldé par une condamnation. Les autres enquêtes sont toujours en cours.

Le chef du gouvernement a reconnu que l'augmentation du nombre de travailleurs étrangers représente un défi supplémentaire, tout en assurant que plusieurs mesures sont en cours. Parmi elles figurent la révision du National Action Plan 2022-2026 avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations, des amendements législatifs visant à durcir les sanctions, ainsi qu'un renforcement des pouvoirs d'enquête de la police.

Sur le plan opérationnel, il a évoqué une surveillance accrue à l'aéroport et au port : 5 330 passagers ont été refoulés en deux ans, et 272 opérations contre le séjour illégal ont été menées depuis janvier 2026, aboutissant à l'arrestation de 2 138 étrangers. Le Premier ministre a également insisté sur la prise en charge des victimes, incluant hébergement sécurisé, assistance médicale et psychologique, soutien juridique, scolarisation des mineurs et, si nécessaire, rapatriement.

De son côté, le syndicaliste Fayzal Ally Beegun juge ces déclarations insuffisantes en précisions. Il rappelle que la traite humaine recouvre plusieurs réalités - exploitation de femmes étrangères, pratiques illégales liées à l'emploi de migrants - et que Maurice fait régulièrement l'objet de critiques sur la scène internationale à ce sujet. Il plaide pour plus de transparence et des sanctions exemplaires contre les recruteurs impliqués, dénonçant par ailleurs la lourdeur des procédures de recrutement de maind'oeuvre étrangère, qui pousserait certaines entreprises à contourner la loi.

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