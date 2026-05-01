Ile Maurice: Khandini Rajmun Goraya - L'expression de soi

Pour Khandini Rajmun Goraya, le style est un art, qui évolue, se réinvente, s'apprend. Elle est à la tête de The Minimalist, une entreprise qu'elle a créée pour accompagner les personnes dans leur recherche de style et dans leur désir d'être en phase avec elles-mêmes.

Khandini est consultante en image, un métier qui lui tient particulièrement à coeur et qu'elle effectue avec passion. Un métier qui fait aussi écho à tout ce qui la motive et qui est en lien avec son moi intérieur. Portée par l'univers artistique depuis sa tendre jeunesse, elle a toujours été animée d'une fibre créatrice, que ce soit dans le domaine de la peinture ou de la mode. C'est donc naturellement qu'elle s'est dirigée vers le stylisme. En même temps, elle a toujours aimé le contact humain, observer les gens, comprendre leurs besoins et les aider à réaliser leur potentiel.

C'est au travers de son observation, qu'en 2016, Khandini fait ses premiers pas sur les réseaux avec The Minimalist. Sans de trop grandes attentes, elle commence à éduquer les internautes sur le style. Les réactions sont positives, les gens adhèrent ! Et c'est ainsi que l'aventure entrepreneuriale de Khandini prend l'ascenseur. Dans la foulée, elle lance le «Style Confidence», un workshop couronné de succès. Depuis, la consultante en image ne s'arrête plus.

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L'esthétique et le mindset

Dans cet accompagnement que propose Khandini, il n'est pas question que de style vestimentaire, ou d'accessoires. C'est un tout. Une belle synergie entre la beauté physique et la perception de soi. En effet, la style coach travaille selon trois points : la psychologie (pour booster l'image de soi et la confiance en soi), l'esthétique (pour avoir le sens de la mode, du style, des soins de beauté...) et le comportement (pour comprendre le langage du corps, les postures, la manière de communiquer...). Tout pour réaliser son potentiel et être en harmonie dans son corps et dans sa tête, le bon style en bonus.

Bien sûr, Khandini adapte ses services selon les demandes. C'est lors du booking qu'elle peut cerner les besoins et mieux conseiller ses clients. Elle propose ainsi le service «Styling», qui permet d'en apprendre plus sur sa morphologie, sa colorimétrie, son style...

Une fois l'analyse effectuée, la personne a droit à une session de style, à travers un mix & match. Il y a aussi le service «Grooming», où il est question de soins de peau, de routine beauté, de makeup... Khandini fait aussi du personal shopping, une session durant laquelle elle va dans les boutiques avec la personne concernée et lui montre ce qu'il lui faut selon ses besoins. Par ailleurs, il y a le coaching sur les bonnes postures et la démarche, entre autres. Enfin, si vous avez envie d'un relooking, avec shopping et transformation, Khandini est la personne désignée.

Hormis la partie shopping, c'est dans son studio à Albion que Khandini accueille ses consultations privées et que la magie opère. Les styles se révèlent, la confiance est boostée. «L'image de soi doit être soignée, nourrie. Elle doit aussi évoluer,» nous dit la consultante en image. D'où l'objectif de cet accompagnement, qui est d'offrir un «tool box» aux personnes, pour qu'elles puissent avoir les bons outils au quotidien, pour s'habiller et s'affirmer.