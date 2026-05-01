Tunisie: L'Institut Pasteur de Tunis réussit une première exploitation du NovaSeq X Plus

La Tunisie franchit une étape décisive dans le domaine de la médecine génomique. À l'occasion du démarrage du Laboratoire de génomique humaine de l'Institut Pasteur de Tunis, une première nationale a été réalisée avec succès : l'analyse simultanée de 96 exomes et 48 génomes humains en une seule opération.

Cette performance a été rendue possible grâce au séquenceur NovaSeq X Plus, une plateforme de très haut débit, unique en Tunisie, permettant le séquençage massif de données génétiques. Ce premier test d'exploitation a affiché un taux de réussite technique de 100 %, confirmant la fiabilité et le potentiel de cette infrastructure de pointe.

Les analyses réalisées ouvrent des perspectives importantes pour le système de santé tunisien, notamment en matière de diagnostic précoce des maladies rares, de développement de la médecine de précision en cancérologie, ainsi que d'approfondissement de la recherche sur les spécificités génétiques de la population dans le cadre du projet « Genome Tunisia ».

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Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Ministère de la Santé visant à renforcer l'investissement dans les technologies médicales avancées et à consolider les capacités nationales en génomique. Il marque une étape stratégique vers une plus grande autonomie en matière de séquençage à haut débit et de maîtrise des données génétiques.

La réussite de cette première nationale est le fruit d'une mobilisation conjointe des équipes du Laboratoire de génomique humaine et des laboratoires partenaires de l'Institut Pasteur de Tunis, ainsi que de la collaboration avec plusieurs établissements hospitaliers et scientifiques ayant contribué à la collecte des échantillons.

Des partenaires techniques et industriels, dont Illumina et Medibio, ont également accompagné cette avancée, notamment à travers des programmes de formation et un appui technologique. À travers cette réalisation, la Tunisie confirme son ambition de se positionner comme un acteur émergent dans le domaine des biotechnologies et de la médecine de précision.