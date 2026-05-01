Tunisie: Salaires - Des hausses plus généreuses dans la fonction publique, selon Hafedh Laamouri

Les augmentations salariales récemment décidées ont dépassé les attentes dans la fonction publique et les établissements publics à caractère administratif, contrairement au secteur privé où elles sont restées en deçà des prévisions, a indiqué l'expert en droit du travail Hafedh Laamouri.

Intervenant jeudi sur les ondes de Diwan Fm, Laamouri a précisé que ces hausses ont été accordées sur la base des grades administratifs et non sous forme de pourcentage, dans le secteur public. Il a également souligné une légère amélioration du salaire minimum agricole, suite à la publication de la nouvelle augmentation au Journal officiel. Selon lui, ces augmentations restent soumises aux retenues obligatoires au titre des régimes de retraite et du capital décès. Après déduction, les agents de la catégorie A1, correspondant aux hauts fonctionnaires, devraient bénéficier d'une hausse nette d'environ 70 dinars.

Concernant les retraités, ceux issus de la fonction publique et du secteur public percevront 80 % de l'augmentation décidée. En revanche, les pensionnés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) bénéficieront d'une revalorisation de 5 %, calculée en fonction du montant de leur pension. Laamouri a enfin précisé que ces augmentations seront appliquées à partir des salaires du mois de mai 2026. Toutefois, leur effet rétroactif dans le secteur privé dépendra de la capacité financière de chaque entreprise. la situation actuelle d'« sûre » au regard des importantes précipitations enregistrées.