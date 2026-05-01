Tunisie: Zéro droit de douane chinois - Aucune réciprocité exigée pour le pays

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Meriem Khdimallah

La nouvelle politique commerciale chinoise en faveur des pays africains ne se distingue pas seulement par la suppression des droits de douane. Elle introduit également un élément rarement observé dans les relations économiques internationales : l'absence d'exigence de réciprocité immédiate. Une orientation qui place la Tunisie dans une position avantageuse, tout en ouvrant la voie à une redéfinition progressive des échanges bilatéraux.

Dans le cadre de cette mesure entrée en vigueur le 1er mai 2026, les produits tunisiens bénéficient d'un accès sans droits de douane au marché chinois. Mais contrairement aux accords de libre-échange traditionnels, cette ouverture n'impose pas à la Tunisie de concessions tarifaires équivalentes. Comme le souligne S.E.M. WAN Li, Ambassadeur de Chine en Tunisie, "la Chine ne recherche pas une réduction tarifaire réciproque" à ce stade.

Ce choix stratégique s'inscrit dans une volonté affichée de soutenir les exportations africaines et de renforcer les liens économiques avec le continent. Pékin mise sur une approche progressive, laissant à ses partenaires la possibilité d'adapter leur politique commerciale en fonction de leurs priorités nationales. Pour la Tunisie, cette flexibilité constitue un levier non négligeable, dans un contexte économique où la diversification des débouchés devient essentielle.

L'absence de réciprocité immédiate ne signifie toutefois pas que la relation restera asymétrique sur le long terme. Les deux pays ont déjà amorcé des discussions en vue de structurer leur coopération économique. Un accord-cadre est en préparation, et des négociations devraient s'engager autour d'arrangements dits de "récolte précoce", destinés à poser les bases d'un partenariat plus large.

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Dans l'immédiat, cette ouverture offre aux exportateurs tunisiens une opportunité concrète de renforcer leur présence sur le marché chinois. Des produits comme l'huile d'olive ou les dattes pourraient bénéficier de cet avantage tarifaire, à condition de répondre aux exigences du marché en matière de qualité et de conformité.

Reste que cette mesure, bien qu'avantageuse, s'inscrit dans une logique évolutive. Elle constitue un point de départ plutôt qu'un aboutissement. Entre gain immédiat et perspectives de négociation, la Tunisie dispose d'un espace d'action inédit pour repositionner sa stratégie commerciale et tirer parti d'un accès privilégié à l'un des marchés les plus dynamiques au monde.

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