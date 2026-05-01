Tunisie: Vient de paraître - Le chemin de mon destin du Dr Hédi Ben Maïz

Rares sont les grands professeurs en médecine tunisiens qui écrivent leurs mémoires. Pourtant, le récit de leur parcours, souvent hérissé d'obstacles, et le témoignage de leur accomplissement dans leur noble mission sont inspirants.

Le Dr Hédi Ben Maïz, professeur agrégé en néphrologie (1978) a consenti à cet exercice, avec application. Sous le titre de Le chemin de mon destin, qui vient de paraître aux Éditions Leaders, il a consigné ses souvenirs d'enfance à Djerba, revenant sur ses études à Tunis et à Paris, et sa carrière médicale, couronnée par son élection à l'Académie nationale de Médecine en France. Que d'émotions et d'enseignements qui rendent son récit palpitant, captivant !

On y découvre comment on apprend la médecine, comment on gagne la confiance et le respect de ses patrons les plus exigeants, ainsi que de ses confrères, comment on assure une bonne formation aux futurs médecins et comment on consacre au patient la meilleure prise en charge. Dans ce livre merveilleux, préfacé par les Docteurs Rachid Mechmech et Mohamed Faouzi Drissi, on remonte le fil d'une vie intense. On y découvre l'homme, resté toujours égal à lui-même, l'éminent médecin, l'académicien dévoué et rigoureux et le chef de famille aimant et aimé.