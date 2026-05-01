Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et la Présidence Effective de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l'Association du Trophée Hassan II de Golf annoncent la tenue de la 50e édition du Trophée Hassan II et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées du 18 au 24 mai 2026 au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat.

L'héritage d'une vision

Fondé en 1971 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, le Trophée Hassan II atteint cette année le seuil hautement symbolique de sa 50e édition. À son origine se trouve une vision fondatrice : faire du golf un vecteur de rayonnement pour le Maroc, tout en inscrivant le Royaume dans une dynamique sportive internationale fidèle à ses repères historiques et culturels. Aujourd'hui, cette vision s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a permis au Maroc d'affirmer sa place sur la scène internationale, en faisant du sport un moteur concret de développement.

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Cette édition anniversaire célèbre la continuité d'une compétition qui, au fil des décennies, a su préserver ce qui fait sa singularité et sa stature : un ancrage profond dans l'histoire du Maroc, ainsi qu'une capacité constante à attirer à Rabat de grands noms du golf mondial. Ce tournoi incarne ainsi un patrimoine marocain vivant, un héritage partagé dont cette édition ravive la mémoire et la portée symbolique. Né de la vision de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, cet événement s'inscrit aujourd'hui, sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, dans une continuité portée par l'engagement de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid.

Une trajectoire structurante

Cette célébration rappelle que le Trophée Hassan II constitue, au fil du temps, un véritable moteur de développement. Depuis plus d'un demi-siècle, il accompagne la structuration d'un écosystème bâti autour de lui, porté par le développement des infrastructures, l'essor du tourisme golfique, la notoriété accrue du Royaume, l'organisation progressive de la filière sportive, l'élan donné à la jeunesse et l'émergence des talents. Ce jubilé confirme la dimension citoyenne de ce rendez-vous, devenu un véritable patrimoine sportif national.

Au-delà de la compétition, le Trophée Hassan II s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un véritable projet national où le sport dialogue avec l'économie, la jeunesse, l'environnement et l'image du Royaume. Fidèle aux valeurs d'hospitalité et d'art de vivre du Maroc, il contribue à offrir une expérience unique, à la fois sportive et humaine.

Une semaine de compétition dans le sillage des légendes

Ce rayonnement s'est aussi écrit au Royal Golf Dar Es Salam, dont les fairways ont été foulés par quelques-unes des figures les plus marquantes du golf mondial. Billy Casper y occupe une place singulière : double vainqueur de l'épreuve, il entretenait avec le Maroc un lien d'attachement particulier. À ses côtés, Gary Player, Tony Jacklin, Lee Trevino, Severiano Ballesteros, Vijay Singh, Payne Stewart, Nick Price, Pádraig Harrington, Ernie Els, et bien d'autres encore, ont contribué à ancrer durablement le Trophée Hassan II dans la mémoire du golf international.

C'est dans ce cadre que s'inscrit une semaine de compétition portée par ces deux rendez-vous golfiques. Pour la quatrième année consécutive, le Trophée Hassan II se disputera sur le Parcours Rouge et accueillera 66 légendes du PGA TOUR Champions, à l'occasion de la seule étape de ce circuit organisée sur le continent africain. En 2025, Miguel Ángel Jiménez s'y était imposé au terme d'une édition marquée par la densité du plateau et par la qualité du spectacle proposé.

À cette affiche s'ajoute la Coupe Lalla Meryem, dont la présence confère à l'ensemble une singularité dans le paysage du golf international. Issue de la tradition de mixité instaurée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II lors de sa création en 1993, elle se déroule simultanément sur le même site. Organisée sur le Parcours Bleu, elle réunira 132 joueuses l'élite du golf féminin dans le cadre d'une épreuve solidement inscrite au calendrier du Ladies European Tour. Lors de l'édition précédente, l'Anglaise Cara Gainer s'était imposée à l'issue d'un play-off, au terme d'une édition qui a, elle aussi, illustré le niveau et l'intensité de cette semaine de compétition.

La jeunesse dans le prolongement de l'histoire

La jeunesse prendra également part à cette célébration à travers le Pro-Am Hassan II Kids Cup by First Tee, conçu comme un moment de transmission et de partage entre jeunes pratiquants et joueurs professionnels. Cette séquence prolonge l'esprit de l'événement en reliant l'héritage du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem à l'élan porté aujourd'hui en faveur des jeunes.

Une approche responsable et durable

Le Jubilé d'Or met également en lumière une approche responsable du développement du golf, notamment à travers la gestion innovante du Royal Golf Dar Es Salam dont la conformité au respect de l'environnement et à la préservation des ressources hydriques est exemplaire. Ce site emblématique illustre la capacité du Maroc à concilier performance sportive, préservation des ressources et valorisation de son patrimoine naturel, dans une logique durable et maîtrisée.

Un Jubilé porteur d'inspiration

À l'occasion de cette 50e édition, le Trophée Hassan II réaffirme sa vocation : inspirer les jeunes générations, enrichir le patrimoine sportif national et contribuer à porter toujours plus haut les couleurs du Royaume. La Fédération Royale Marocaine de Golf et l'Association du Trophée Hassan II de Golf invitent donc le public, les passionnés et l'ensemble des acteurs du golf à venir célébrer ce moment unique et à vivre, à Rabat, une semaine placée sous le signe du sport, de l'histoire, de l'émotion et de la fierté nationale.