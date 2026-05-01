Tunisie: Diaspora - Offres spéciales, bagages facilités et conditions assouplies

Conformément aux orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République et dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil ministériel restreint présidé par Madame la Cheffe du gouvernement le samedi 25 avril 2026, relatives à la bonne préparation du retour des Tunisiens résidant à l'étranger vers la patrie durant l'été 2026 dans des conditions sûres et confortables, M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a tenu, le 30 avril 2026, une réunion à distance avec les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes accréditées à l'étranger, en présence de hauts cadres des Ministères de la Justice et de l'Intérieur, de la Direction Générale des Douanes, de l'Office des Tunisiens à l'Etranger, de la Banque Centrale de Tunisie, de Tunisair et de la Compagnie Tunisienne de Navigation.

Au début de la réunion, le ministre a souligné que garantir les meilleures conditions de transport aérien et maritime, ainsi que l'amélioration de la qualité des services consulaires, administratifs, douaniers et numériques au profit de tous les Tunisiens à l'étranger, nécessite la mobilisation des efforts de toutes les structures et institutions concernées, ainsi qu'une coordination étroite avec l'ensemble de nos Missions à l'étranger, afin d'assurer pleinement le rôle social de l'État, d'améliorer la performance du service public et d'en renforcer l'efficacité, tout en simplifiant les procédures administratives pour activer les mesures décidées lors du Conseil ministériel restreint tenu le samedi précédent.

Dans ce contexte, le ministre a évoqué l'importance accordée par le ministère au développement de la numérisation des services consulaires et à l'accélération de la réalisation du projet de portail consulaire numérique, ainsi qu'à la généralisation du service de prise de rendez-vous à distance.

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À titre d'exemple, depuis le début de l'année en cours, plus de 185 000 actes d'état civil ont été délivrés à distance par 60 Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes à l'étranger, en plus de la délivrance d'environ 4 000 attestations relatives au permis de conduire obtenues en ligne. Quant au service de prise de rendez-vous via la plateforme consulaire numérique (déployée dans 21 missions), plus de 89 000 services administratifs ont été assurés jusqu'à présent après obtention d'un rendez-vous préalable à distance.

Il a également été question des moyens de développer les services numériques au niveau de la Direction Générale de la Police des Frontières et des Étrangers, permettant notamment le dépôt des demandes de renouvellement des passeports, le paiement des taxes et la prise de rendez-vous à distance. Il a aussi été précisé que les Tunisiens résidant à l'étranger peuvent renouveler leurs passeports lors de leur séjour en Tunisie, au sein de « l'Espace des Tunisiens à l'étranger » au siège de la Direction Générale de la Police des Frontières et des Étrangers, à l'aéroport Tunis-Carthage ou au port de La Goulette dès leur arrivée.

La simplification des procédures relatives à la délivrance du certificat de nationalité au profit des Tunisiens nés à l'étranger a également été abordée, afin de leur permettre d'obtenir leurs pièces d'identité (carte d'identité nationale et passeport) dans les meilleurs délais, ainsi que la mise en place d'une plateforme électronique permettant l'obtention de ce document en ligne.

Le dossier du transport aérien et maritime a occupé une place importante dans les discussions. Un ensemble de mesures décidées par le Conseil ministériel restreint a été présenté, notamment l'allocation par Tunisair d'un nombre important de sièges à des tarifs préférentiels exceptionnels dans les deux sens, avec des avantages concernant les bagages, l'exonération des frais de modification ou d'annulation de réservation, et l'extension de la période de voyage jusqu'en septembre 2026.

Des offres spéciales destinées aux étudiants à des tarifs préférentiels, disponibles toute l'année, ont également été annoncées. S'agissant du transport maritime, les réductions exceptionnelles accordées par la Compagnie Tunisienne de Navigation ont été évoquées, notamment pour les voyageurs au départ de Marseille et de Gênes, incluant les passagers et les véhicules dans les deux sens, avec des tarifs préférentiels destinés aux catégories à faible revenu.

Afin de garantir l'efficacité attendue de ces mesures prises par l'État tunisien dans le cadre de son rôle social et d'assurer une orientation optimale de ces avantages au profit des personnes réellement éligibles, en raison de leur situation financière précaire, M. le Ministre a insisté sur la nécessité d'une coordination directe et continue entre l'Office des Tunisiens à l'Etranger et les Missions Diplomatiques et Consulaires, en vue de définir des critères objectifs pour identifier les catégories bénéficiant des tarifs préférentiels exceptionnels, notamment les familles à revenu limité et les étudiants, garantissant ainsi une répartition équitable des avantages et la transparence dans leur attribution.

Les conditions d'éligibilité seront annoncées dans les prochains jours via les réseaux sociaux des Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes à l'étranger.

Par ailleurs, les nouvelles prestations numériques visant à simplifier les procédures d'enregistrement des véhicules au profit des Tunisiens à l'étranger ont été mises en avant, notamment à travers l'adoption des applications « Rukhsati », « Amtiati » et « Déclaration de devises », permettant l'obtention et le renouvellement des autorisations de circulation en ligne dans des délais réduits, le dépôt des demandes et l'obtention des autorisations administratives à distance, la déclaration de la date de retour définitif, ainsi que l'achèvement des procédures de « sortie sans véhicule », en plus de l'accélération du traitement des demandes d'exonérations douanières.

Il a également été indiqué qu'un travail est en cours, en coordination avec les compagnies d'assurance, pour examiner la possibilité de permettre l'assurance des véhicules à distance et le paiement des primes par cartes bancaires internationales.

En ce qui concerne les transferts financiers des Tunisiens à l'étranger, il a été souligné les avantages et incitations offerts par le cadre législatif tunisien en matière de change, de transferts financiers et d'investissement au profit des Tunisiens résidant à l'étranger. Dans ce cadre, il a été convenu d'intensifier les efforts au niveau des Missions à l'étranger afin de promouvoir ces avantages auprès de nos concitoyens.

Enfin, M. le Ministre a appelé les représentants de toutes les structures et institutions tunisiennes à renforcer la communication autour des avantages et incitations destinés aux Tunisiens à l'étranger, ainsi que des capsules de sensibilisation élaborées à cet effet, en les diffusant sur les réseaux sociaux et les sites web des Missions Diplomatiques et Consulaires.

Il a également réaffirmé la nécessité de mettre en oeuvre les décisions issues du Conseil ministériel restreint du 25 avril 2026 dans le cadre d'un plan d'action intégré fondé sur la cohérence et une coordination étroite entre nos Missions à l'étranger et l'ensemble des structures tunisiennes concernées.