Tunisie: Opération cartes d'identité - La diaspora répond massivement à l'appel

L'ambassade de la République tunisienne à Londres a annoncé l'ouverture exceptionnelle de ses locaux ce vendredi, à l'occasion de la fête du Travail, afin de répondre à la forte affluence des membres de la communauté tunisienne souhaitant accomplir leurs démarches administratives, notamment l'obtention de la carte d'identité nationale.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la représentation diplomatique précise que cette initiative vise à permettre au plus grand nombre de citoyens d'effectuer leurs formalités dans des conditions optimales, marquées par la fluidité des procédures et une meilleure organisation de l'accueil.

Cette décision intervient dans un contexte de demande croissante pour l'extraction des cartes d'identité nationales, une opération qui se poursuivra jusqu'au 6 mai 2026. Depuis son lancement, celle-ci connaît une affluence importante et continue de la part des Tunisiens résidant au Royaume-Uni.

L'ambassade a, par ailleurs, salué la contribution de la délégation technique du ministère de l'Intérieur, dépêchée à Londres pour appuyer les équipes sur place. Cette collaboration a permis d'améliorer l'efficacité du traitement des dossiers et d'assurer le bon déroulement de l'opération.

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S'inscrivant dans une démarche de proximité, la mission diplomatique tunisienne réaffirme son engagement à offrir des services administratifs de qualité et à répondre aux besoins de la communauté tunisienne dans les meilleures conditions. Enfin, l'ambassade a indiqué que la liste des documents requis pour l'obtention de la carte d'identité nationale est disponible en ligne via le portail officiel du ministère de l'Intérieur.