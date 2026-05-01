Tunisie: La zone sud du Lac Nord de Tunis s'apprête à changer de visage

La capitale tunisienne franchit une nouvelle étape avec la signature d'un contrat d'étude stratégique consacré à la restauration et à la valorisation de la zone sud du lac Nord de Tunis. Porté par Al Buhaira Invest, société d'économie mixte tuniso-saoudienne dirigée par Najib Ben Chikha, le projet est confié au groupement IHE - DTA - JADE, avec la participation de Hydratec, filiale du groupe Setec.

Le groupement DTA, reconnu pour la qualité de ses études urbanistiques, apporte une valeur ajoutée particulière à cette mission. Son expertise en conception et en planification urbaine garantit une approche intégrée, où l'aménagement des berges et la valorisation des espaces publics s'inscrivent dans une vision cohérente et durable du Grand Tunis. Cette mission mobilise des expertises de pointe en ingénierie, urbanisme, environnement, mobilité et smart city. Elle vise à concilier développement urbain, équilibre écologique et attractivité économique du Grand Tunis.

Au-delà de son périmètre technique, l'étude s'inscrit dans une démarche de responsabilité nationale. Les enjeux sont multiples : préserver et restaurer les équilibres environnementaux du lac, analyser le potentiel d'aménagement durable de la berge sud, proposer des scénarios de développement intégrés et résilients, créer de nouvelles opportunités d'investissement à l'échelle métropolitaine, accompagner d'autres projets structurants comme le BRT de Tunis ou Tunis Marine.

La cérémonie de signature a réuni les principales parties prenantes publiques et privées autour d'une vision commune : faire du lac Nord un espace vivant et attractif, au service des habitants de Tunis et de La Goulette. Pour les riverains, ce projet représente une promesse concrète : amélioration de la circulation des eaux, nouveaux espaces publics, mobilité repensée et cadre de vie plus sain. En éclairant la décision publique, cette étude ouvre la voie à une transformation durable du Grand Tunis, où nature et urbanisme se réconcilient pour bâtir une métropole plus équilibrée et tournée vers l'avenir.

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