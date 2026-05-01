Tunisie: Accident de bus touristique - Un mort et 51 blessés sur l'autoroute Béja-Tunis

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un grave accident de la circulation s'est produit vendredi matin sur l'autoroute reliant Béja à Tunis, au niveau de Medjez El Bab, impliquant un bus touristique algérien transportant 52 passagers.

Selon une source de la protection civile, citée par une radio locale, l'accident, survenu suite au renversement du véhicule, a fait un mort et 51 blessés, dont certains présentent des blessures de gravité variable. La majorité des victimes a été évacuée vers l'hôpital régional de Medjez El Bab pour recevoir les soins nécessaires. Les unités de la protection civile sont rapidement intervenues sur les lieux afin d'assurer les opérations de secours, sécuriser la zone et prendre en charge les blessés. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.

 

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