Tunisie: 'Raboucha', la chienne maçonne qui fait le buzz

1 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux met en scène "Raboucha", une chienne de race Malinois, en train d'assister son propriétaire dans des travaux de construction, suscitant admiration et curiosité des internautes.

Propriétaire de l'animal, Bilal Zakhama explique avoir dressé lui-même "Raboucha", qu'il considère comme un membre à part entière de sa famille. "Elle me réveille chaque matin et m'accompagne dans tous mes déplacements professionnels", confie-t-il lors d'une intervention sur Jawhara FM. Selon lui, cette complicité est le fruit d'une passion ancienne pour les animaux et d'un apprentissage autodidacte basé sur des recherches approfondies en ligne. Il affirme avoir appliqué ces méthodes à ses deux chiens, "Raâd" et "Raboucha", mais aussi à d'autres animaux, y compris des chats.

Ces derniers jours, en raison d'un léger problème de santé de "Raâd", "Raboucha" a pris le relais sur le terrain. La chienne se distingue notamment par sa capacité à transporter des outils et à participer à certaines tâches de rénovation, faisant d'elle une véritable assistante de chantier. Bilal Zakhama souligne également que son animal fait preuve d'un comportement maîtrisé. "Elle n'attaque personne sans ordre explicite et reste sociable en l'absence de consignes de protection", a-t-il encore précisé.

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Au-delà de l'aspect insolite, cette expérience illustre, selon lui, le potentiel d'apprentissage et d'adaptation des animaux. "Avec de la patience et un bon dressage, un chien peut devenir un véritable partenaire au quotidien, et pas seulement un animal de garde", conclut-il.

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