Tunisie: Ligue 1/27e journée - Frustrant pour l'EST

Malgré tous les efforts fournis, Florian Danho, mais aussi Mohamed Tougaï qui a raté un penalty, ont joué de malchance. Un résultat nul qui ne fait pas les affaires des "Sang et Or".

La chance a encore une fois tourné le dos aux Espérantistes, hier à Radès, tenus en échec par les Sfaxiens. Un résultat nul et vierge qui ne reflète nullement l'intensité et la qualité de jeu d'un classico qui a tenu en haleine tous ceux qui l'ont suivi. Les 22 acteurs ont livré une belle prestation et les attaquants se sont créé bon nombre d'occasions, sauf qu'ils sont tombés sur des défenses solides.

Les attaquants "sang et or" ont joué également de malchance, à commencer par Florian Danho qui s'est vu refuser un but, après un joli assist de Kouceila Boualia (10'). Après recours à la VAR, l'arbitre a estimé que Chiheb Jebali se trouvait en position de hors-jeu à l'entame de l'action du but.

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Une vingtaine de minutes plus tard, Danho a été pris en sandwich dans un duel serré en pleine surface de réparation avec le duo sfaxien Habchia-Mondeko. L'avant-centre "sang et or" obtient un penalty que rate Mohamed Amine Tougaï dont le tir s'écrase sur le poteau (32'). Et à vrai dire, la période initiale a été celle des buts refusés. Hichem Baccar marque dans le temps additionnel (45'+7). Un but refusé après consultation de la VAR pour hors-jeu.

En deuxième mi-temps, les attaquants "sang et or" ont raté d'autres occasions de scorer : servi sur un plateau, Hmidhi, qui se trouvait nez à nez avec Dahmen, a vu son tir frôler le montant droit (72') et la puissante reprise de Danho a été dégagée par Dahmen, auteur d'une belle parade (82'). Au final, les Sfaxiens reviennent de Radès avec un point précieux. Les "Sang et Or", eux, ont raté une occasion pour rattraper les Clubistes Africains qui ont trébuché la veille face aux Capbonais de Soliman.

L'ASG officiellement en Ligue 2

Le bonheur des Béjaois, victorieux des Cabistes (1-0), fait le malheur des Gabésiens qui ont perdu la veille devant les Monastiriens (0-2). Officiellement, l'Avenir Sportif de Gabès est relégué en Ligue 2 à trois journées de la fin de la saison. Les Marsois, eux, ont remporté trois points précieux au Kram après s'être imposés face aux Zarzissiens (1-0). Quant à la JSK, la défaite concédée à domicile devant l'USBG (0-1), consolide leur rang de premier relégable.