Tunisie: Ligue 1/27e journée - À l'image de la saison

L'ESS continue de caler. La 5e défaite de la saison à l'extérieur en Ligue 1.

C'est la 12e défaite de la saison de l'ESS toutes compétitions confondues. 9 en championnat, 2 en coupe de la CAF et 1 en Coupe. Trop, beaucaE≈oup trop pour un club de la trempe de l'Etoile. Ce qui intrigue le plus, c'est l'absence de réaction du Board étoilé qui continue de faire confiance aux mêmes hommes, malgré les mauvais résultats. L'EaE≈toile n'ayant pas remporté le moindre match à Métlaoui depuis 9 ans et la série continue. Les conséquences de cette défaite sont lourdes de sens. Le renoncement de toute l'équipe et du staff technique est fort remarquable. Le club n'avance plus et reste cantonné à cette 6e place.

Dans l'ombre de Gbo...

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La défense est largement responsable de cette défaite, mais le milieu de terrain, incapable de relancer les ballons vers l'avant, l'est aussi. A l'instar de Mokhles Chouchane qui a perdu la balle après un dribble mal négocié et qui a amené le but de Métlaoui. L'absence de cadres, tels que Ben Choug et Gbo, s'est faite cruellement ressentir. En défense, Sabri Ben Hassen ne compte plus les buts encaissés match après match et a même été remplacé par Landolsi. L'attaquant Chaâbani a eu une balle de but mal négociée de la tête, alors que Rayan Anen passe par une phase de mou et est devenu moins percutant sur les couloirs...

Nafkha est désormais sur la sellette, surtout en ayant perdu face à un autre enfant de la maison rouge, Imed Ben Younès. Malgré une victoire à l'aller. Il a encore une fois admis « la supériorité de l'adversaire qui a mieux préparé le match et n'a pas laissé l'Etoile déployer son jeu (sic !) » dans une déclaration d'après-match. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, alors que le club traverse l'une des pires saisons de son histoire depuis celle de 1992-1993 où il a frôlé la relégation.