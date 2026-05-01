Afrique: La politique de zéro droit de douane stimulera les exportations africaines vers la Chine

Dans son message de félicitations adressé en février à l'occasion du 39e sommet de l'Union africaine, le président chinois Xi Jinping a annoncé qu'à compter du 1er mai 2026, la Chine appliquerait pleinement un traitement de zéro droit de douane à l'ensemble des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Parallèlement, la Chine poursuivra la conclusion d'accords de partenariat économique pour le développement partagé. Face à la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, les pays en développement, dont les pays africains, sont confrontés à de graves défis.

Fidèle aux principes de sincérité, de résultats concrets, d'affinités, de bonne foi et avec une approche défendant la justice et la poursuite d'intérêts communs, la Chine a innové la manière de conclusion des accords, en appliquant, pour une période déterminée, une politique de zéro droit de douane, afin d'ouvrir davantage son marché et d'offrir de nouvelles opportunités de développement à la partie africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative reflète la volonté active de la Chine d'étendre son ouverture de haut niveau et jouera un rôle significatif dans le resserrement des liens économiques et commerciaux sino-africains, ainsi que dans la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle.

S'agissant des 33 pays africains les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, la politique de zéro droit de douane couvrant 100% des catégories de produits est déjà entrée en vigueur le 1er décembre 2024. Dans ce cadre, la Chine étend désormais la mesure en accordant, sous forme de tarif préférentiel, un traitement de zéro droit de douane à 20 pays africains non classés parmi les pays les moins avancés, dont la Tunisie, pour une durée de deux ans.

Cette mesure innovante, adoptée unilatéralement par la Chine, vise à promouvoir les exportations africaines vers son marché, à soutenir le développement de l'Afrique et à permettre aux pays africains de bénéficier au plus vite de ces avantages. Dans un contexte international marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient et les difficultés auxquelles font face de nombreux pays africains, cette mesure revêt une importance et une pertinence accrues.

Afin d'assurer un cadre institutionnel durable, stable et prévisible, après la mise en oeuvre de cette mesure, les deux parties sont appelées à conclure dans les meilleurs délais des arrangements de «récolte précoce», ainsi que des accords de partenariat économique pour le développement partagé. La Chine et la Tunisie se sont déjà mises d'accord sur le texte de l'accord-cadre. Il est souhaitable que les deux parties accélèrent leur communication et leur coordination en vue de sa signature rapide, et lancent des négociations sur des arrangements de «récolte précoce» pour parvenir à un accord dans les meilleurs délais.

Par la suite, les deux parties pourront choisir un ou plusieurs des quatre modules suivants pour mener des négociations: «échanges plus facile», «développement plus inclusif», «chaîne d'approvisionnement plus résiliente», «domaines de développement plus modernes», dans le but de parvenir, à terme, à un accord global et intégré couvrant l'ensemble de ces modules.

Parallèlement, la partie chinoise comprend et attache une grande importance aux préoccupations de la partie tunisienne concernant les mesures non tarifaires. L'Administration générale des douanes de la Chine a révisé le Règlement sur la gestion et l'enregistrement des entreprises d'outre-mer de produits alimentaires importés, afin de faciliter davantage le commerce des denrées alimentaires à destination de la Chine. L'huile d'olive constitue l'un des principaux produits agricoles d'exportation de la Tunisie.

L'année dernière, l'Ambassade de Chine en Tunisie a coordonné avec les services compétents des douanes chinoises l'organisation d'une session d'information, à l'intention de la partie tunisienne, au cours de laquelle ont été présentées les politiques chinoises d'inspection et de quarantaine douanières ainsi que les règles relatives à l'importation des denrées alimentaires. Nous sommes heureux de constater, depuis l'année dernière, une augmentation notable du nombre d'entreprises tunisiennes de production d'huile d'olive enregistrées auprès de la Chine en tant qu'entreprises d'outre-mer de produits alimentaires importés.

L'Ambassade a également sollicité le Centre de promotion des exportations de la Tunisie (CEPEX) de recommander quelques grandes entreprises du secteur, afin de leur apporter un appui sur le terrain et de résoudre conjointement les difficultés et problèmes rencontrés lors de leur enregistrement.

À l'étape suivante, la partie chinoise renforcera sa coordination et sa coopération avec la partie tunisienne, fera progresser activement les procédures d'accès au marché chinois pour d'autres produits agroalimentaires auxquels la partie tunisienne attache de l'importance, et encouragera davantage de produits agricoles tunisiens de spécialité à bénéficier des opportunités offertes par le vaste marché chinois.

Il convient de souligner que, contrairement aux accords de libre-échange traditionnels, la politique de zéro droit de douane constitue une mesure unilatérale et progressive de la partie chinoise. Dans le cadre des négociations des arrangements de « récolte précoce » et des modules de l'accord, la Chine ne recherche pas non plus une réduction tarifaire réciproque.

Elle accordera un traitement de zéro droit de douane à l'ensemble des lignes tarifaires des produits tunisiens, tandis que la partie tunisienne pourra, en fonction de sa propre situation, procéder à des réductions tarifaires sur certains produits. La partie chinoise espère que la Tunisie poursuivra une coopération étroite avec elle afin de bénéficier des avantages offerts par cette politique de zéro droit de douane dans les meilleurs délais.