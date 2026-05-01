Angola: Le Brent ouvre à 111,47 $

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a débuté ce vendredi sur le marché à terme de Londres à 111,47 $, après avoir clôturé la séance précédente à 110,40 $.

Jeudi, les prix du pétrole brut ont fortement augmenté, atteignant 126 $, leur plus haut niveau depuis 2022, suite à des informations selon lesquelles le président américain Donald Trump envisagerait de nouvelles opérations militaires contre l'Iran. Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également utilisé par l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP. Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 $ et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.