Angola: La campagne nationale de vaccination touche plus de 1 774 000 bovins

30 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JM/JH/CRB/SB

Benguela — 1 774 038 têtes de bétail seront vaccinées sur l'ensemble du territoire national au cours des 60 jours de la campagne de vaccination, a annoncé jeudi le directeur général de l'Institut des services vétérinaires, Capitão Cabonde.

S'exprimant dans la municipalité de Catengue, province de Benguela, lors du lancement de la campagne nationale de vaccination bovine, Capitão Cabonde a déclaré que le chiffre annoncé représente l'objectif minimal pour 2026, compte tenu du cheptel de plus de trois millions de têtes recensées lors du dernier recensement agricole. Il a souligné que cette initiative dépasse le simple cadre d'une action sanitaire et constitue un effort collectif en faveur de la santé animale, de la sécurité alimentaire et du renforcement du secteur de l'élevage dans le pays.

Il a expliqué que la campagne vise à protéger le cheptel bovin contre les maladies évitables par la vaccination, dans le cadre du plan national de prophylaxie, en particulier la maladie du charbon, la maladie du charbon symptomatique et la dermatite nodulaire, ainsi que d'autres maladies ayant causé des pertes importantes aux éleveurs. C'est pourquoi il a lancé un appel à la participation massive des éleveurs, les encourageant à amener leurs animaux aux points de vaccination préalablement annoncés par les services vétérinaires provinciaux.

Il a également indiqué que le succès de la campagne, coordonnée par le ministère de l'Agriculture et des Forêts, repose sur l'implication des gouvernorats provinciaux, des administrations municipales et communales, ainsi que des techniciens vétérinaires et des éleveurs. Par ailleurs, il a reconnu que l'élevage joue un rôle central dans le développement économique de l'Angola, car il garantit les moyens de subsistance de milliers de familles, crée des emplois et assure l'approvisionnement de la population en viande, lait et produits laitiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.