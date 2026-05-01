Angola: La campagne nationale de vaccination touche plus de 1 774 000 bovins

Benguela — 1 774 038 têtes de bétail seront vaccinées sur l'ensemble du territoire national au cours des 60 jours de la campagne de vaccination, a annoncé jeudi le directeur général de l'Institut des services vétérinaires, Capitão Cabonde.

S'exprimant dans la municipalité de Catengue, province de Benguela, lors du lancement de la campagne nationale de vaccination bovine, Capitão Cabonde a déclaré que le chiffre annoncé représente l'objectif minimal pour 2026, compte tenu du cheptel de plus de trois millions de têtes recensées lors du dernier recensement agricole. Il a souligné que cette initiative dépasse le simple cadre d'une action sanitaire et constitue un effort collectif en faveur de la santé animale, de la sécurité alimentaire et du renforcement du secteur de l'élevage dans le pays.

Il a expliqué que la campagne vise à protéger le cheptel bovin contre les maladies évitables par la vaccination, dans le cadre du plan national de prophylaxie, en particulier la maladie du charbon, la maladie du charbon symptomatique et la dermatite nodulaire, ainsi que d'autres maladies ayant causé des pertes importantes aux éleveurs. C'est pourquoi il a lancé un appel à la participation massive des éleveurs, les encourageant à amener leurs animaux aux points de vaccination préalablement annoncés par les services vétérinaires provinciaux.

Il a également indiqué que le succès de la campagne, coordonnée par le ministère de l'Agriculture et des Forêts, repose sur l'implication des gouvernorats provinciaux, des administrations municipales et communales, ainsi que des techniciens vétérinaires et des éleveurs. Par ailleurs, il a reconnu que l'élevage joue un rôle central dans le développement économique de l'Angola, car il garantit les moyens de subsistance de milliers de familles, crée des emplois et assure l'approvisionnement de la population en viande, lait et produits laitiers.

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