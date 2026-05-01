Angola: Le ministre défend la coopération dans l'enseignement du portugais avec les langues africaines

Huambo — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a défendu jeudi à Huambo la nécessité d'une coopération étroite dans l'apprentissage du portugais avec les langues africaines d'Angola, y voyant un facteur éducatif, politique, économique et culturel majeur.

S'exprimant lors de la conférence sur « L'influence des langues nationales sur le développement de l'Afrique », qui se tenait dans l'un des auditoriums du Centre culturel « Manuel Rui Monteiro », situé dans la partie haute de la ville, le ministre a déclaré qu'il était essentiel, outre l'identité culturelle, d'intégrer pleinement le sentiment d'identité angolaise. Il a souligné qu'il ne fallait pas oublier que la promotion et la diffusion accrues du portugais en Angola impliquaient nécessairement la reconnaissance de l'existence d'autres cultures et d'autres langues dans le pays.

Il a rappelé que, curieusement, le deuxième jour de son voyage en Angola, le pape Léon XIV avait exalté la figure de Notre-Dame de Muxima en kimbundu, la langue nationale, en disant : « Mama Muxima, tueza kokué, Mama Muxima, tutambululé », ce qui signifie en portugais : « Mère du Coeur, nous venons à toi ; Mère du Coran, accueille-nous.»

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Il a souligné que cela avait provoqué une immense joie parmi les milliers de fidèles assistant à la messe du rosaire, face à cet événement inédit : le Saint-Père s'exprimant dans une langue africaine angolaise après avoir parlé en portugais, confirmant ainsi l'importance et la nécessité de la coopération linguistique.

De son côté, le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavoco, a déclaré que les langues nationales constituent bien plus que de simples instruments de communication : elles sont les dépositaires vivants de l'histoire, de l'identité et des valeurs culturelles du pays. Le responsable a indiqué que leur préservation constitue un acte d'affirmation culturelle et une stratégie pour le développement inclusif et durable du continent africain.

Il a réaffirmé l'engagement du Gouvernorat de Huambo en faveur de la promotion des langues nationales, piliers de l'identité culturelle et instruments de cohésion sociale et de progrès. Selon le programme consulté jeudi par l'ANGOP, le ministre Filipe Zau devrait inaugurer la plaque et rouvrira l'auditorium « Justino Handanga », au sein du Centre culturel « Manuel Rui Monteiro », suivi d'un spectacle de jazz international.