Angola: Un ministre d'État souligne l'amélioration du climat des affaires au pays

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a souligné jeudi à Luanda les réformes en cours dans le pays visant à améliorer le climat des affaires, à simplifier les procédures et à réduire la bureaucratie.

Il l'a réaffirmé à l'issue d'une rencontre avec la direction de Shoprite en Angola, rencontre lors de laquelle a été présenté le nouveau directeur pour l'Afrique du groupe. À l'occasion, le représentant du gouvernement a mis en avant les performances de l'économie angolaise, marquées par des résultats positifs, soutenus par une croissance diversifiée, notamment grâce au secteur privé non pétrolier. Il a réaffirmé la volonté de l'Exécutif de soutenir le groupe, qu'il considère comme un partenaire stratégique présent en Angola depuis toujours.

Au cours de la rencontre, les discussions ont également porté sur les investissements en cours et la stratégie d'expansion du groupe, qui vise à doubler le nombre de magasins en Angola à court terme, passant de 25 à 50, et à consolider une présence plus étendue dans toutes les provinces.

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La direction a également souligné son engagement à soutenir la production nationale, à renforcer l'intégration des fournisseurs locaux dans sa chaîne d'approvisionnement et à assurer la gestion de ses opérations en Angola à 100 % par des employés angolais. Le groupe Shoprite (Shoprite Holdings) est le plus grand groupe de distribution alimentaire d'Afrique. Basé en Afrique du Sud, il exploite plus de 2 100 magasins dans une dizaine de pays du continent, et est fortement implanté en Angola depuis 2004. Il est reconnu pour la variété de ses produits alimentaires et son engagement en faveur de la production locale.